安芭赫德公開尊尼特普發狂掃廚房片段反擊　仲有變態短訊做證

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司繼續進行審訊，昨日輪到女方反擊，公開男方一邊爆粗、一邊發狂搗亂廚房的影片，證明他有暴力傾向，另外亦展示了尊尼向影星好友Paul Bettany辱罵她的短訊，內容相當變態。



昨日到安芭大反撃。（視覺中國）

安芭公開的影片是尊尼不知情之下所偷錄，二人當時身處West Hollywood區的寓所，片中尊尼一邊重覆大叫「X你老X」，一邊大力搥打廚房的牆壁及丟東西，安芭問他怎麼了並說：「我只係道歉，你係咪有事？我唔覺囉，你今朝飲晒呢支嘢？你係X咁掟嘢」，庭上播出片段時，安芭一度似在抽泣。

尊尼指安芭偷拍他時扮可憐，鏡頭背後在偷笑。（視覺中國）

而尊尼就話，當時的他過得很不好，又指出安芭在片段中扮可憐，其實當時在偷笑，質疑她感到害怕的話早已逃離現場，不會繼續偷拍，尊尼再三澄清當日沒有碰過安芭的身體，只有敲打了兩、三個廚櫃，並承認當時喝醉了。

另外安芭亦公開一段錄音，是尊尼要求她拿刀𠝹在他的身上，安芭拒絕，剛巧酒店的清潔人員敲門，尊尼示意她離去並繼續迫安芭用刀𠝹他，又爆粗說：「你好X憎我」；另一段錄音就聽到尊尼說：「你一去拍戲我就變得唔理性，變得妒忌又痴X晒線，奇奇怪怪咁，我哋成日鬧交。」

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安芭一方仲公開埋尊尼傳給好友Paul Bettany涉及侮辱及恐嚇她的短訊，例如：「不如先浸死佢再燒屍」、「我會X佢條燒焦嘅屍體去確認佢真係死咗」，尊尼沒有否認這些短訊由他發出。