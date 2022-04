尊尼特普出庭作供表示已戒除藥癮　強調自己從來沒有毆打安芭赫德

美國男演員尊尼特普(Johnny Depp)與前妻安芭赫德(Amber Heard)的誹謗官司在美國於上周(11/4)重新開審,在過去數天的審訊,有多位證人出庭作供指安芭經常處於憤怒狀態,除了多次攻擊尊尼在先,庭上還公開了安芭與馬斯克(Elon Musk)疑似出軌的畫面。尊尼亦首次出庭作供,多次否認自己從來沒有家暴前妻,更指安芭的指控「令人髮指」。

尊尼特普出庭作供。(影片畫面)

代表尊尼特普的律師公開了安芭赫德多次毆打尊尼致受傷的照片,而相中就見到尊尼的臉及鼻子都有明顯傷痕,而尊尼亦在庭上強調:「我從來沒有以任何方式毆打過赫德女士,我一生中也沒有打過任何女人!」

兩人再次對簿公堂。(影片畫面)

而被法官問到出庭指控安芭赫德的原因是什麼時,尊尼直言是為了一對子女Lily-Rose Depp及Jack Depp:「我想為我的家人、我的孩子挺身而出。我的目標是真相,因為多年來被外界誤認為我是騙子、我對他們撒了謊,這讓我很生氣。」至於講到被指控吸毒,尊尼承認自己有「藥癮」,並透露自2010年拍攝《加勒比海盜:魔盜狂潮》 (Pirates of the Caribbean 4: On Stranger Tides)時被蛇咬傷後,便開始對止痛藥羥二氫可待因酮(roxicodone)上癮,在往後5年都依賴服用止痛藥,後來成功解除藥癮後就從此沒有再服用過,而醫生出庭作供時表示很滿意尊尼的狀況。

尊尼特普心情異常輕鬆。(Getty Images)

另外,尊尼特普的姐姐Christi出庭作供時透露尊尼的童年非常坎坷,因已故母親經常辱罵尊尼及父親,還經常出手打尊尼。每當尊尼被打時,都不會還手,只是離開房間避免衝突。證供曝光後,外界都認為這項證供足以證明了尊尼就算長期被前妻安芭辱罵毆打都不會動手。