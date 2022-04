尊尼特普作供爆更多驚人內幕　出示錄音證明前妻親口承認家暴

荷里活影星尊尼特普(Johnny Depp)控告前妻安芭赫德(Amber Heard)誹謗的官司續審,昨日輪到尊尼親自上庭答辯,力數被安芭家暴的詳情,包括曾遭對方用門撞頭、掟酒樽割斷手指頭及用煙頭焫面等,仲提供錄音證明安芭曾親口承認出手打過他,仲狡辯話:「我唔知隻手嘅動作係咩」。



尊尼打扮得整整齊齊上庭作供。(視覺中國)

昨日尊尼特普束好頭髮、身穿整齊西裝以一副精神奕奕的樣子上庭作供,他形容跟安芭赫德婚後的一年多日子很美好,直至對方原形畢露令婚姻破裂。面對安芭的家暴指控,尊尼反指對方才是施暴者,並舉出眾多例子,包括2015年身在澳洲拍攝《加勒比海盜:惡靈啟航》(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)時,被安芭掟酒瓶的碎片割去右手中指指頭,兩年前尊尼向媒體爆料此事時提供受傷血淋淋照片,而今次在底上就提供更多細節。

尊尼回憶被割斷中指:佢好嬲,好似鬼上身一樣



尊尼透露安芭情緒失控的原因,是因為她跟其律師團隊商討婚後協議的詳情時,有感被其中一名律師嘲笑,安芭將不滿發洩於尊尼身上,先大罵他站在律師一方「舔律師的屁股」,不願意為她出頭,尊尼形容安芭「好嬲,好似鬼上身一樣」,他見安撫不成便逃走,前後將自己關在9間不同睡房及浴室內,直至安芭不再追著他發癲為止。

有網民發現這段影片,2015年尊尼身穿「魔盜王」造型到醫院探訪病童,有病童他為何右手中指受傷,他打趣說因為太肚餓咬了自己一口,後來才知道是因為安芭才受傷。(影片截圖)

見安芭平靜下來,他下樓到酒吧斟酒飲,安芭見狀又再發癲,隨即拿起酒樽擲向仔,其中一個較大有手柄的酒壺破碎後,碎片割去尊尼右手中指指頭,雖然受了重傷,安芭在煙灰缸檢起煙頭焫在尊尼臉上。但安芭日前上庭作供時,將這一次澳洲之旅形容成被尊尼禁錮兼家暴。

安芭律師質疑尊尼,指安芭的撰文沒有提及尊尼的名字,亦沒有提及兩人一起生活的細節,暗示尊尼在對號入座,尊尼回應:「係人都估到佢講緊我」。(視覺中國)

另一次嚴重家暴發生於洛杉磯寓所,當日尊尼在沖涼沒有理會安芭拍門,直到沖完兼頂唔順對方不停吵鬧才決定應門,尊尼只開了一小道門縫以防安芭撞門而入,豈料對方扮弄傷腳指,令尊尼放下戒心蹲下查看,安芭隨即大力一推,成道門撞在尊尼頭上,尊尼站起來問想點,安芭再一拳擊在他的下巴。

安芭瘋狂爆粗辱罵尊尼:含X啦



斷指事件雖然有相為證,但都不足以證明是安芭的所作所為,尊尼一方就交出關鍵證據——安芭親口承認曾打過尊尼及出言侮辱他的錄音:「我冇重擊(punch)你,對唔住,我冇真正摑你塊面,我有打(hit)你,但唔係重擊你」、「我冇打X你,我唔知隻手嘅動作係咩,你冇事啊,我冇傷害到你,你正一他X的細路仔,他X的大個啦你,你成嚿他X的臭屎,X自己啦你去,含X啦,小氣老X屎」,這段錄音已交由法庭進行鑑證。

尊尼與安芭合作拍攝2011年電影《加勒比醉愛日記》(The Rum Diary)而結緣。(Getty Images)

尊尼亦提到第一次有感婚姻變質,是因為一個生活習慣,過去他回家後,安芭會貼心地為他除鞋及送上一杯酒,每一天都堅持這樣做,有日尊尼回家時,看到安芭忙著講電話,他便自行除鞋,安芭看到後面色大變,質問他為何要破壞她的習慣,尊尼頓覺眼前人變了樣,不再是昔日討人喜歡的太太。

尊尼自小被母親(左)虐待,到他成為人父後,提醒自己不可以像母親般教育孩子,圖為他帶同母親及舊愛Vanessa Paradis出席第76屆奧斯卡頒獎禮。(Getty Images)

尊尼:感覺像跟母親拍拖



尊尼堅稱自己一直忍耐及包容安芭,不敢離她而去是因為害怕她像母親一樣,當年因為父親離家出走而自殺。尊尼每次生氣出走,安芭都會在電梯門外嚎哭大叫:「我唔可以冇咗你,我會死」,就算尊尼忍心到另一個家避開她,她都會更早到現場,凌晨4點穿著睡衣在瘋狂尖叫,這些畫面都令他回想起小時候被母親虐待的經歷,仲覺得這段婚姻感覺像跟母親拍拖。

年前安芭撰文指控尊尼是家暴者,他形容為「難以置信的殘忍和背叛」,這樁誹謗官司已令他失去一切,一輩子都受影響,註定是輸家:「唔知佢(安芭)想我被消失定死去,佢竭盡全力去羞辱我、我嘅孩子同相識多年嘅朋友,全世界以為我係打女人嘅嗜酒癮君子,乜都完啦。」