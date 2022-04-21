尊尼特普作供爆更多驚人內幕　出示錄音證明前妻親口承認家暴

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）控告前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗的官司續審，昨日輪到尊尼親自上庭答辯，力數被安芭家暴的詳情，包括曾遭對方用門撞頭、掟酒樽割斷手指頭及用煙頭焫面等，仲提供錄音證明安芭曾親口承認出手打過他，仲狡辯話：「我唔知隻手嘅動作係咩」。



尊尼打扮得整整齊齊上庭作供。（視覺中國）

昨日尊尼特普束好頭髮、身穿整齊西裝以一副精神奕奕的樣子上庭作供，他形容跟安芭赫德婚後的一年多日子很美好，直至對方原形畢露令婚姻破裂。面對安芭的家暴指控，尊尼反指對方才是施暴者，並舉出眾多例子，包括2015年身在澳洲拍攝《加勒比海盜：惡靈啟航》（Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales）時，被安芭掟酒瓶的碎片割去右手中指指頭，兩年前尊尼向媒體爆料此事時提供受傷血淋淋照片，而今次在底上就提供更多細節。

尊尼回憶被割斷中指：佢好嬲，好似鬼上身一樣



尊尼透露安芭情緒失控的原因，是因為她跟其律師團隊商討婚後協議的詳情時，有感被其中一名律師嘲笑，安芭將不滿發洩於尊尼身上，先大罵他站在律師一方「舔律師的屁股」，不願意為她出頭，尊尼形容安芭「好嬲，好似鬼上身一樣」，他見安撫不成便逃走，前後將自己關在9間不同睡房及浴室內，直至安芭不再追著他發癲為止。

有網民發現這段影片，2015年尊尼身穿「魔盜王」造型到醫院探訪病童，有病童他為何右手中指受傷，他打趣說因為太肚餓咬了自己一口，後來才知道是因為安芭才受傷。（影片截圖）

見安芭平靜下來，他下樓到酒吧斟酒飲，安芭見狀又再發癲，隨即拿起酒樽擲向仔，其中一個較大有手柄的酒壺破碎後，碎片割去尊尼右手中指指頭，雖然受了重傷，安芭在煙灰缸檢起煙頭焫在尊尼臉上。但安芭日前上庭作供時，將這一次澳洲之旅形容成被尊尼禁錮兼家暴。

安芭律師質疑尊尼，指安芭的撰文沒有提及尊尼的名字，亦沒有提及兩人一起生活的細節，暗示尊尼在對號入座，尊尼回應：「係人都估到佢講緊我」。（視覺中國）

另一次嚴重家暴發生於洛杉磯寓所，當日尊尼在沖涼沒有理會安芭拍門，直到沖完兼頂唔順對方不停吵鬧才決定應門，尊尼只開了一小道門縫以防安芭撞門而入，豈料對方扮弄傷腳指，令尊尼放下戒心蹲下查看，安芭隨即大力一推，成道門撞在尊尼頭上，尊尼站起來問想點，安芭再一拳擊在他的下巴。

安芭瘋狂爆粗辱罵尊尼：含X啦



斷指事件雖然有相為證，但都不足以證明是安芭的所作所為，尊尼一方就交出關鍵證據——安芭親口承認曾打過尊尼及出言侮辱他的錄音：「我冇重擊（punch）你，對唔住，我冇真正摑你塊面，我有打（hit）你，但唔係重擊你」、「我冇打X你，我唔知隻手嘅動作係咩，你冇事啊，我冇傷害到你，你正一他X的細路仔，他X的大個啦你，你成嚿他X的臭屎，X自己啦你去，含X啦，小氣老X屎」，這段錄音已交由法庭進行鑑證。

尊尼與安芭合作拍攝2011年電影《加勒比醉愛日記》（The Rum Diary）而結緣。（Getty Images）

尊尼亦提到第一次有感婚姻變質，是因為一個生活習慣，過去他回家後，安芭會貼心地為他除鞋及送上一杯酒，每一天都堅持這樣做，有日尊尼回家時，看到安芭忙著講電話，他便自行除鞋，安芭看到後面色大變，質問他為何要破壞她的習慣，尊尼頓覺眼前人變了樣，不再是昔日討人喜歡的太太。

尊尼自小被母親（左）虐待，到他成為人父後，提醒自己不可以像母親般教育孩子，圖為他帶同母親及舊愛Vanessa Paradis出席第76屆奧斯卡頒獎禮。（Getty Images）

尊尼：感覺像跟母親拍拖



尊尼堅稱自己一直忍耐及包容安芭，不敢離她而去是因為害怕她像母親一樣，當年因為父親離家出走而自殺。尊尼每次生氣出走，安芭都會在電梯門外嚎哭大叫：「我唔可以冇咗你，我會死」，就算尊尼忍心到另一個家避開她，她都會更早到現場，凌晨4點穿著睡衣在瘋狂尖叫，這些畫面都令他回想起小時候被母親虐待的經歷，仲覺得這段婚姻感覺像跟母親拍拖。

年前安芭撰文指控尊尼是家暴者，他形容為「難以置信的殘忍和背叛」，這樁誹謗官司已令他失去一切，一輩子都受影響，註定是輸家：「唔知佢（安芭）想我被消失定死去，佢竭盡全力去羞辱我、我嘅孩子同相識多年嘅朋友，全世界以為我係打女人嘅嗜酒癮君子，乜都完啦。」