楊紫瓊新戲超辛苦拍到「爛手」　驚見《賭神》骰后西脇美智子參演

由楊紫瓊主演的奇幻動作片《奇異女俠玩救宇宙》，劇情為了拯救世界，需要連結到楊紫瓊不同的平行宇宙，讓楊紫瓊與飾演女兒的Stephanie Hsu展現許多不同的造型，呈現不少精彩的時尚秀，光是楊紫瓊一個人就至少有40個不同的造型，重現了在《臥虎藏龍》的經典扮相。



在時間跟預算有限之下對髮型設計總監Anissa Salazar跟服裝師Shirley Kurata是一大考驗，像是為了呈現京劇造型不只上網找了許多影片做參考，還得請出「Google大神」進行翻譯，在打造女明星宇宙的造型時，兩人也努力研究王家衛電影，天馬行空塑造熱狗宇宙的時候，也讓楊紫瓊吃了不少苦頭，日前還在社群曬出自己為戲戴「熱狗手套」過敏紅腫的照片。

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除了楊紫瓊有千變萬化的造型，Stephanie Hsu也有不少華麗的打扮，尤其當她化身為大反派「豬八土扒姬」有粉紅貓王、貝果宇宙的女神、武俠、高爾夫球少女等千奇百怪的裝扮，參考不少韓流巨星的時尚風格，搭配Stephanie Hsu精湛的演技讓人看得目不轉睛，Stephanie Hsu接受外媒採訪時也樂得分享：「我非常喜歡貓王的服裝跟粉紅色的頭髮，跟皮帶上的豬！」關於豬八土扒姬（英文：Jobu Tupaki）這個名字的由來，Stephanie Hsu解答是導演丹尼爾關（Dan Kwan）在瀏覽嬰兒有趣名字的時候得到的靈感，也向《星球大戰》朱兒（Chewie）一角致敬。

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《奇異女俠玩救宇宙》由不喜歡按常理出牌的《救你命3000》（Swiss Army Man）Dan Kwan和Daniel Scheinert合作執導，因為疫情嚴峻一度延宕，開拍時還邊拍攝邊剪輯，製作楊紫瓊跟關繼威坐在車上的對手戲份時，由於一個人在巴黎，另一個人在洛杉磯，只好透過ZOOM來拍攝，並找來《賭神》性感「骰后」西脇美智子擔任楊紫瓊的替身，連導演Daniel Scheinert都親自下海詮釋Jamie Lee Curtis那隻想抓走楊紫瓊的手，整個劇組相互合作完成這個不可能的任務，在38天內拍攝完畢。

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Jamie Lee Curtis也為戲增肥並且弄醜自己，在接受外媒訪問的時候，她不只一次表示很開心跟楊紫瓊合作：「我學到很多，她是師傅，我是學生，她教我的不是出拳的力度，而是如何接拳，這是一種藝術。」感情好的兩人也很常在社群曬「戀人」照。

《奇異女俠玩救宇宙》講述由楊紫瓊飾演的55歲的美國華裔移民秀蓮，家庭事業兩崩潰。在吳漢章飾演的爸爸生日大壽這天，除了要阻止女兒暴走出櫃、替無用丈夫擦屁股，還得去稅務局向古板大嬸解釋不太妙的稅務問題。甫踏進大樓電梯，軟爛丈夫竟搖身一變演起駭客任務，聲稱自己是另一個宇宙的版本，而秀蓮也是千萬宇宙裡的其中一個。還來不及理解，邪惡勢力已在多元宇宙中蔓延，世界即將毀滅，只有在這它媽的宇宙裡、一無是處的秀蓮才能拯救世界…。

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