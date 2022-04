楊紫瓊上月尾確診新冠肺炎,新片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once,台譯《媽的多重宇宙》)的宣傳工作被迫停擺,連首映禮都無法出席。

近日楊紫瓊終於康復,重新投入宣傳新片,日前她現身電視節目,身穿黃色套裝示人,本來身形已經嬌小的她,病癒後更覺瘦削,在室外要披著大衣保暖,虛弱模樣令人擔心,還好精神尚算不錯。

《奇異女俠玩救宇宙》日前已正式上映,獲得幾乎一致好評,在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)的好評度高達97%,iMDb觀眾評分9分,除了劇本精彩,楊紫瓊的演出亦獲激讚,香港已落實會上映,惟映期待定。