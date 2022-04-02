《臥虎藏龍》宇宙？楊紫瓊新戲再演俞秀蓮 打戲太勁反被要求收手
撰文：聯合新聞網
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楊紫瓊主演電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）出現平行宇宙，連她在《臥虎藏龍》的俞秀蓮模樣也重現其中。楊紫瓊因太擅長武打戲，拍攝時意外不斷被導演要求「不要打得太好」。
楊紫瓊在新戲《奇異女俠玩救宇宙》穿梭不同宇宙獲得對抗大魔王的技能，其中一個角色就是李安執導經典電影《臥虎藏龍》的俞秀蓮，劇組特別準備相似的戲服。楊紫瓊曾分享，當年拍攝弄傷韌帶，手術後帶著支架上陣，最後與周潤發飾演的李慕白告別時，真情流露落淚。
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楊紫瓊透過電影公司分享，太常因拍攝受傷，連香港保險公司都不願販賣保單。因為武打功底深厚，楊紫瓊在新片中還不斷被導演Dan Kwan和Daniel Scheinert要求「不要打得太好」。
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