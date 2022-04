《臥虎藏龍》宇宙？楊紫瓊新戲再演俞秀蓮　打戲太勁反被要求收手

楊紫瓊主演電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)出現平行宇宙,連她在《臥虎藏龍》的俞秀蓮模樣也重現其中。楊紫瓊因太擅長武打戲,拍攝時意外不斷被導演要求「不要打得太好」。



楊紫瓊在新戲《奇異女俠玩救宇宙》穿梭不同宇宙獲得對抗大魔王的技能,其中一個角色就是李安執導經典電影《臥虎藏龍》的俞秀蓮,劇組特別準備相似的戲服。楊紫瓊曾分享,當年拍攝弄傷韌帶,手術後帶著支架上陣,最後與周潤發飾演的李慕白告別時,真情流露落淚。

楊紫瓊透過電影公司分享,太常因拍攝受傷,連香港保險公司都不願販賣保單。因為武打功底深厚,楊紫瓊在新片中還不斷被導演Dan Kwan和Daniel Scheinert要求「不要打得太好」。

