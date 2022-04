《魔域奇兵》關繼威新作拍楊紫瓊　闊別銀幕二十年最感激史匹堡

關繼威日前接受美國名嘴Jimmy Kimmel的節目訪問。(節目圖片)

關繼威(Ke Huy Quan)日前接受美國名嘴Jimmy Kimmel的節目訪問時,大談出道的作品《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom, 《奪寶奇兵》續集) 以及闊別幕前二十多年後的新作《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)。

關繼威在節目上大方分享出道作品《奪寶奇兵2》與新作《奇異女俠玩救宇宙》。(imdb)

試鏡《魔域奇兵》的意外驚喜

回想《魔域奇兵》,關繼威指自己的參演,完全是無心插柳的意外。當時史提芬史匹堡希望尋找一個亞洲兒童演員,但一直未找到合適的演員,於是電影公司便在洛杉磯唐人街發布公開招募的消息。起初參加試鏡的是關繼威的弟弟,而他只負責在鏡頭後指導弟弟試鏡。但負責試鏡的導演看見他,便邀他一同試鏡。然而第二天,關繼威竟接到來自史匹堡辦公室的電話,請他出席會面。

原本參與試鏡的是關繼威(左)的弟弟,後來他卻意外演出了角色。(imdb)

於是關繼威的母親,為了準備兒子與大導演史匹堡見面,便給他穿一套「三件頭」西裝,令他十分不自在。而史匹堡看見他後,笑着對他說,請他明天穿着舒適的衣服再回來見面。而第二天,他便與史提芬史匹堡、佐治魯卡斯和夏里遜福見面,然後獲得了角色。關繼威非常感激史匹堡,指他改變了自己的人生路向,成就了一個更好的自己。

關繼威在《奪寶奇兵2》中的演出主角印第安納鍾斯的小助手,與夏里遜福的互動十分逗趣。(imdb)

再談到與史提芬史匹堡的關係,關繼威在十四歲生日時,「天真」地邀請了史匹堡和魯卡斯。雖然他們十分忙碌地在拍電影,但魯卡斯依然送了一大車《星球大戰》的玩具來,史匹堡更送了一部電視和大量電影錄影帶給他。

關繼威指,導演史提芬史匹堡改變了自己的人生路向,成就了一個更好的自己。(Getty Image)

闊別銀幕並非出於選擇

然而他亦分享,作為一位亞洲演員,在荷里活發展並不容易。他對演出的熱愛並不足以令他得到更多演出機會,於是他在鏡頭後工作了許多年,直至2018年《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)的上映,他很感恩亞洲演員在銀幕上得到更好的形象呈現。於是他決定重返幕前的演出,尋回他的經理人,然後在兩星期後,便得到《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的演出機會。

《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)鮮有地以亞洲人作為主軸主角的荷里活電影。(imdb)

與銀幕傳奇的合作

關繼威第一次閱讀劇本時,覺得是他人生最享受的一次劇本閱讀,一個關於亞洲移民家庭的故事,同類的故事在此前從未出現過,令他極渴望成為參與這部電影。更令他興奮的,是能夠與楊紫瓊(Michelle Yeoh)、珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)和吳漢章(Jame hong)合作。

《奇異女俠玩救宇宙》的主演及導演。(Getty Image)

超過二十年未有演出過電影,關繼威回憶第一星期的拍攝時,當他坐在一眾傳奇演員中間時,他緊張得「恐慌發作」。但珍美李寇蒂斯在他演出時,稱讚他的表演令她難以置信,關繼威因此便重拾信心,完成了電影的拍攝。

關繼威(左)在拍攝現場得到珍美李寇蒂斯(右)的鼓勵,令他重拾自信,完成演出。(imdb)

而關繼威接下來亦會繼續他的演藝生涯,將會參演Disney+改編圖像小說製作的電視影集《American Born Chinese》。楊紫瓊與他將會在新作中繼續合作,並伙拍製作人Kelvin Yu、Melvin Mar和Jake Kasdan。

《奇異女俠玩救宇宙》將會今年於香港上映。(Getty Image)

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)由「Daniels」Dan Kwan與Daniel Scheinert執導,楊紫瓊(Michelle Yeoh)、珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、關繼威(Ke Huy Quan)和吳漢章(Jame hong)主演。電影將會今年於香港上映。