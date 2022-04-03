《魔域奇兵》關繼威新作拍楊紫瓊　闊別銀幕二十年最感激史匹堡

關繼威日前接受美國名嘴Jimmy Kimmel的節目訪問。（節目圖片）

關繼威（Ke Huy Quan）日前接受美國名嘴Jimmy Kimmel的節目訪問時，大談出道的作品《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom, 《奪寶奇兵》續集） 以及闊別幕前二十多年後的新作《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）。

關繼威在節目上大方分享出道作品《奪寶奇兵2》與新作《奇異女俠玩救宇宙》。（imdb）

試鏡《魔域奇兵》的意外驚喜

回想《魔域奇兵》，關繼威指自己的參演，完全是無心插柳的意外。當時史提芬史匹堡希望尋找一個亞洲兒童演員，但一直未找到合適的演員，於是電影公司便在洛杉磯唐人街發布公開招募的消息。起初參加試鏡的是關繼威的弟弟，而他只負責在鏡頭後指導弟弟試鏡。但負責試鏡的導演看見他，便邀他一同試鏡。然而第二天，關繼威竟接到來自史匹堡辦公室的電話，請他出席會面。

原本參與試鏡的是關繼威（左）的弟弟，後來他卻意外演出了角色。（imdb）

於是關繼威的母親，為了準備兒子與大導演史匹堡見面，便給他穿一套「三件頭」西裝，令他十分不自在。而史匹堡看見他後，笑着對他說，請他明天穿着舒適的衣服再回來見面。而第二天，他便與史提芬史匹堡、佐治魯卡斯和夏里遜福見面，然後獲得了角色。關繼威非常感激史匹堡，指他改變了自己的人生路向，成就了一個更好的自己。

關繼威在《奪寶奇兵2》中的演出主角印第安納鍾斯的小助手，與夏里遜福的互動十分逗趣。（imdb）

再談到與史提芬史匹堡的關係，關繼威在十四歲生日時，「天真」地邀請了史匹堡和魯卡斯。雖然他們十分忙碌地在拍電影，但魯卡斯依然送了一大車《星球大戰》的玩具來，史匹堡更送了一部電視和大量電影錄影帶給他。

關繼威指，導演史提芬史匹堡改變了自己的人生路向，成就了一個更好的自己。（Getty Image）

闊別銀幕並非出於選擇

然而他亦分享，作為一位亞洲演員，在荷里活發展並不容易。他對演出的熱愛並不足以令他得到更多演出機會，於是他在鏡頭後工作了許多年，直至2018年《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的上映，他很感恩亞洲演員在銀幕上得到更好的形象呈現。於是他決定重返幕前的演出，尋回他的經理人，然後在兩星期後，便得到《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的演出機會。

《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）鮮有地以亞洲人作為主軸主角的荷里活電影。（imdb）

與銀幕傳奇的合作

關繼威第一次閱讀劇本時，覺得是他人生最享受的一次劇本閱讀，一個關於亞洲移民家庭的故事，同類的故事在此前從未出現過，令他極渴望成為參與這部電影。更令他興奮的，是能夠與楊紫瓊（Michelle Yeoh）、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和吳漢章（Jame hong）合作。

《奇異女俠玩救宇宙》的主演及導演。（Getty Image）

超過二十年未有演出過電影，關繼威回憶第一星期的拍攝時，當他坐在一眾傳奇演員中間時，他緊張得「恐慌發作」。但珍美李寇蒂斯在他演出時，稱讚他的表演令她難以置信，關繼威因此便重拾信心，完成了電影的拍攝。

關繼威（左）在拍攝現場得到珍美李寇蒂斯（右）的鼓勵，令他重拾自信，完成演出。（imdb）

而關繼威接下來亦會繼續他的演藝生涯，將會參演Disney+改編圖像小說製作的電視影集《American Born Chinese》。楊紫瓊與他將會在新作中繼續合作，並伙拍製作人Kelvin Yu、Melvin Mar和Jake Kasdan。

《奇異女俠玩救宇宙》將會今年於香港上映。（Getty Image）

《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）由「Daniels」Dan Kwan與Daniel Scheinert執導，楊紫瓊（Michelle Yeoh）、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、關繼威（Ke Huy Quan）和吳漢章（Jame hong）主演。電影將會今年於香港上映。