楊紫瓊IG自爆確診新冠肺炎全面停工　連主演新戲首映禮都要甩底

楊紫瓊最近宣傳科幻喜劇《媽的多重宇宙》，原本21、22日還有接受媒體視訊訪問，卻在隔日緊急取消全部行程，她也在IG坦承原因，是感染新冠肺炎：「人生就是這樣...苦樂參半...電影今晚在洛杉磯首映，不幸的是，我整個人掉入新冠肺炎的宇宙」，其他演員包括吳彥祖、黃凱旋（Benedict Wong）都有發聲慰問，祝福她趕快好起來。
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楊紫瓊從影多年，早就打入荷李活，但真正完全以她名字掛頭牌主演，不以任何知名IP做宣傳的荷李活電影，應該就是《媽的多重宇宙》，而她的搭檔好友Jamie Lee Curtis也稱讚楊紫瓊是非常的棒的演員：「她在世界各地努力了非常久，為我們展示不可思議的才能，我希望人們能明白，楊紫瓊是多麼充滿才華」。
楊紫瓊也緊急取消台灣部分媒體的視訊宣傳，預計等她康復後才會再續。
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