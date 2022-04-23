《飯戲攻心》鄧麗欣單挑代團隊出戰意大利　街頭除罩吸啖新鮮空氣

由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的電影《飯戲攻心》，衝出國際入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元（Far East Film Festival），同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，身為女主角之一的鄧麗欣隻身遠赴烏甸尼，代表「一家人」參展。

好耐未試過在街頭除罩，Stephy都嚟解放一下。（電影公司提供）

一眾家人為此特別拍片為Stephy 打氣之餘不忘「自肥」落order 買手信，大佬黃子華帶頭出手道：「恭喜晒，Stephy拍套喜劇竟然可以拍到去烏甸尼，烏甸尼我就不太熟悉，我只知道有一種土產好受歡迎，聽聞過很長時間，希望你可以攞回來給我們，就是獎了，大、中、細，各形各樣都買點回來。應該買不到的吧？不過都攞點回來啦！等大家高興一下，辛苦你了。」

而林明禎也打氣說：「大佬有句口頭禪話 :『去遠點』，今次《飯戲攻心》真係可以去到好遠，去到烏甸尼參展，希望你為香港爭光！加油！親一個！」戲中的三佬陳湛文預先慶祝：「咁好消息，等我叫Josephine（Ivana戲中角色）整碟靚叉燒俾你帶上機，等我們的有福叉燒可以揚威海外！」

聽教聽話的Ivana 角色上身趣緻的說會整碟靚叉燒和燒鵝給Stephy旁身上機，關心之餘也不忘落order要手信：「你去到之後記得買點意大利粉同Cappuccino手信回來。」張繼聰就非常擔心「女朋友」，情深的跟戲中honey說：「你自己一個出遠門一定要小心點，唔好咁大頭蝦，我會在香港乖乖的等你回來，等你好消息！」

睇見Stephy有得歐遊就開心。（電影公司提供）

因為疫情整整兩年不能出門的Stephy，心情既緊張又愉快，帶着一家人的窩心祝福和手信清單上機，可謂意義重大。而Stephy 抵烏甸尼後明艷打扮的 現身意大利街頭，在香港戴了兩年口罩，如今無罩一身輕，終於可以呼吸一口新鮮空氣，看過一家人的打氣視頻後，Stephy心情靚靚的說：「很開心將《飯戲攻心》這部作品帶到意大利，現在身處街頭也聞到飯香和叉燒香，承大佬（黃子華）所言將土產（奬座）帶返嚟香港，仲有cappuccino，記得等埋我齊人開飯。」