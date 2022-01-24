飯戲攻心│黃子華有睇《IT狗》讚陳湛文似當年周潤發：佢家傳戶曉

香港近期因Omicron變種病毒株殺入社區而收緊防疫措施，戲院等15類處所需要暫時關閉至年初三（2月3日），但年初四是否重開仍是未知之數。今日（1月24日）《飯戲攻心》團隊率先舉行戲院新春回歸集氣活動，出席者有導演陳詠燊、黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎、王菀之（Ivana）及陳湛文。



《飯戲攻心》團隊率先舉行戲院新春回歸集氣活動。（陳順禎 攝）

黃子華在接受傳媒訪問時率先表示：「集氣希望戲院盡快開。」在旁的張繼聰補充指：「不但戲院可以重開，希望各行各業盡快回復正常。」及後問到3人是否已經看過電影的試片，子華率先表示：「我嗰個真係試片，不能作準。」

對於初四能否重開戲院，子華表示「最希望啦」。（陳順禎 攝）

至於阿聰則稱表示他應該看過一個比子華更新的版本，但他認為：「一日未上映，一日都有機會修改，而電影是很好看。」阿聰更表示，大家會見到一個從未見過的子華：「好滿意，子華哥的發揮平時大家無見過」，讓未有機會看過任何版本的陳湛文表示非常期待。

陳湛文近期有很多演出，連子華神都有留意。（陳順禎 攝）

而陳湛文就表示最期待是看到「每一餐食飯有幾『背脊骨落』，究竟有甚麼感覺」，除此之外，近期頻頻在電視機出現的陳湛文還成為子華的開玩笑對象。子華神打趣表示：「（陳湛文）有些少當年周潤發的影子，去到邊到都係發哥，一來到聽到一把熟悉聲音，原來真人好靚仔。」子華更表示有留意陳湛文在《IT狗》的演出：「咁紅，家傳戶曉。」聽到這麼多讚譽的聲音，陳湛文即時表示：「多謝你們。」