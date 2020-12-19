荷里活拍《香港愛情故事》Nichkhun有份演　金像男配曾江強勢加盟

荷里活電影《香港愛情故事》（暫譯，Hong Kong Love Story）由Keoni Waxman執導，韓國男團2PM泰籍成員Nichkhun、美國港人男演員Byron Mann（文峰）主演，電影改編自Byron Mann的親身經歷，就連香港老戲骨金像獎最佳男配角曾江也有份加盟！不過該片與TVB熱播中的劇集《香港愛情故事》就一啲關係都冇。

Nichkhun不嬲出名靚仔，2018年演完《大佬可以退貨嗎》後，今次就擔正做《香港愛情故事》男主角。（電影劇照）

戲中將會講到兩名富家子弟Nichkhun和Byron Mann，來到香港尋找愛情，途中遇到一位波蘭的模特兒Dominica Kachlik，令到兩人的友誼受到考驗，似乎將會陷入三角戀中，而曾出演《新鐵金剛之不日殺機》、《藝伎回憶錄》、憑《竊聽風雲3》勇奪金像獎最佳男配角的曾江同樣有份演出。

香港演員曾江同樣會演出《香港愛情故事》。（電影劇照）

據知Nichkhun已經完成隔離，18日在香港開機拍攝，一眾演員都有在個人IG上分享合照，以及香港的特色街道。

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波蘭新星模特兒Dominica Kachlik：

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