《蜘蛛俠不戰無歸》無緣中國上映　員工爆料同自由神像有關

電影《蜘蛛人：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）在各地票房大收，成為全球史上最賣座電影第六位。不過該片一直未能在內地上映，否則數字一定會再創新高。當日未能上畫，有指是中美關係變僵，令「蜘蛛俠」變成犧牲品，但日前有報道指內有玄機。

奇異博士在《蜘蛛俠：不戰無歸》罕有地發揮極核心的作用，更連接到《奇異博士2》。（imdb）

根據外媒報道，《蜘蛛人：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）未能在中國上映，原來是因為Sony拒絕中方要求，刪掉戲內其中一個畫面而起，而這畫面就是來自在自由女神像大戰。

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報道中引述多位業內人士指，中國當局最初希望Sony和Marvel Studios直接剪掉有出現自由女神像的畫面，因為覺得這帶有美國主義色彩，但Sony考慮到這是電影最終決戰地，根本不能刪掉，斷言拒絕。其後又指中方轉而要求「盡可能弱化女神像的存在感」，可以將畫面調暗，或是單單剪掉湯賀蘭（Tom Holland）站在女神像冠冕上的畫面，因為這具有愛國感的訊息。

最後大戰在自由神像上舉行，根本好難刪減。（《蜘蛛俠︰不戰無歸》影片截圖）

荷里活電影為要在不同地方上畫而作出妥協已非首次，但今次因涉及結局場面和整體性，故Sony一一拒絕要求，以捍衛電影創作自由。而日前，電影《奇異博士 2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），亦因為預告中辱華標語，在內地上畫亦有阻滯。