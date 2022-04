《蜘蛛俠不戰無歸》導演辭拍《神奇4俠》　《Marvel隊長2》要改期

電影《蜘蛛俠︰不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),在全球大收旺場,票房累破紀錄。導演Jon Watts成為賣座保證,不過原定由他執導的全新《神奇4俠》(Fantastic Four),漫威影業(Marvel Studios)今日就宣布對方已辭去導演一職,未知原因。而同時更公布《蟻俠3》(Ant-Man And The Wasp:Quantumania)及《Marvel隊長2》(The Marvels)都要改期。

《蜘蛛俠:不戰無歸》的三代蜘蛛俠同場畫面感動了萬千影迷。(網上圖片)

不過《蟻俠3》與《Marvel隊長2》不算改期,只是互換檔期,原定《蟻俠3》是 2023 年 07 月 28 日上映,現提前至 2023 年 02 月 17 日,而《Marvel隊長 2》就替上2023 年 07 月 28 日的檔期。

最早時,《Marvel隊長2》是預期在今年7月初上畫,現在一再延期至出年7月28日。(官方圖片)

其實經過疫情打亂陣腳後,今年都囤積幾套戲一齊上,包括5月 4 日上映的《奇異博士 2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、7 月 8 日上映的《雷神4》(Thor:Love and Thunder)、11 月 22 日上映的《黑豹2》(Black Panther:Wakanda Forever)。