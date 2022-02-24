蜘蛛俠不戰無歸│湯賀蘭爆有人裝假狗變美臀　杜比麥奎爾最大嫌疑

由湯賀蘭（Tom Holland）、杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）、Zendaya、Jacob Batalon及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），電影熱潮雖然已過，但「蜘蛛俠」湯賀蘭忙於為他主演的新戲《秘境探險》（Uncharted）宣傳時，內容都總離不開《蜘蛛俠：不戰無歸》。
最近「蜘蛛俠」湯賀蘭竟然踢爆有演員在《蜘蛛俠：不戰無歸》中使用假屁股道具拍攝，他更表示觀眾一眼就可以找到是誰人在使用。他日前為新戲《秘境探險》宣傳，出席清談節目《Late Night With Seth Meyers》。他在席間爆出一個秘密：「我給你一個劇透訊息，但我不會告訴你是誰，我們當中有一個人在戰服內裝上假屁股道具，你可以自己找到答案。」
湯賀蘭表示當他在片場時看到那道具時：「我記得在片場，就像『嘩！等一下，這不是真的。』此番言論一出，隨即惹起粉絲關注，不少網民留言勁猜究竟誰是「真兇」。不少人都認為是年紀最大的「蜘蛛俠」杜比麥奎爾，畢竟他沒有當超級英雄已經有一段日子，而且他拍攝電影的數量也不多，故需要用道具讓他保持完美身段。
雖然湯賀蘭最後都沒有提供答案，然而在網上翻查發現，其實在去年11月有外媒曾報道，指湯賀蘭在戰服中用來「裝假狗」的道具愈來愈少，或者用假屁股道具拍攝的演員大有機會就是湯賀蘭。影迷可以重新觀看《蜘蛛俠：不戰無歸》，或者真的能夠從中找到答案。
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