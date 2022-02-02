蜘蛛俠不戰無歸│兩編劇談「六大狂魔」組成　否認鐵甲奇俠回歸MCU

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、杜比麥奎爾（Tobey Maguire）及安德魯加菲（Andrew Garfield）等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）在去年12月中上映，不經不覺全球票房已經衝破17億美元。近日兩位編劇Chris McKenna及Erik Sommers在出席Podcast 節目時，透露了當初製造電影的不少想法。



《蜘蛛俠：不戰無歸》全球票房已經衝破17億美元。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

由於奇異博士在《蜘蛛俠：不戰無歸》為彼得柏加，又稱蜘蛛俠，念咒語時出了差錯，導致多元宇宙打開，讓八爪魚博士、綠魔、沙人、蜥蜴人、電魔及毒魔來到Marvel電影宇宙（MCU）的時間線；同時也造就了粉絲期待已久的三代蜘蛛俠同框的畫面。早前兩位編劇出席Podcast 節目《The Q&A with Jeff Goldsmith》時，談到不少當初製造電影的不少想法，其中包括六大狂魔（Sinister Six）的組成。

粉絲期待已久的三代蜘蛛俠同框的畫面。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

兩人表示曾考慮過召喚犀牛人或神秘客回歸：「是有（關於神秘客或犀牛人回歸的討論），這絕對是有討論過的，例如六大狂魔的組成的問題。如果想要湊成六位成員，你可以把毒魔計算在內。他有出現，並成功進入Marvel電影宇宙，但卻離不開墨西哥。總是有這樣的說法，『我們是否應該組成官方的六大狂魔嗎？』」。

奇異博士念咒語時出了差錯，導致多元宇宙打開。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

除此之外，兩位編劇也講述了由Charlie Cox飾演的Matt Murdock，又稱夜魔俠，原本有更多戲份：「可以肯定的（夜魔俠原本有更多戲份），這就是這部電影帶來所有角色的挑戰。我們喜歡這些角色，而你們想看到他們做各種不同的事情。可是問題來了，還有沒有空間呢？我們引入的角色，可以觀製作一部自己的獨立電影，還以某種形式登場聯合製作成一部電影，而最終我們必須服務我們彼得柏加及蜘蛛俠的主線故事。」

毒魔成功進入Marvel電影宇宙。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

最後，兩位編劇還提到粉絲不時要求重新回歸的鐵甲奇俠。兩人斬釘截鐵否認Marvel電影宇宙會讓鐵甲奇俠回歸的可能：「說實話，我認為這在Marvel的世界並不可能，至少從我們的經驗得知。而他們（Marvel Studios）不太喜歡不斷喚起鐵甲奇俠。我的意思是，明顯地Tony在《復仇者聯盟4：終局之戰》後仍有很大的影響，我們在《蜘蛛俠：決戰千里》時也處理過，大家都覺得我們不能回到Tony時的高水平。