蜘蛛俠不戰無歸｜安德魯為保密呃前度冇份拍　愛瑪史東：正一混蛋

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）已知三代蜘蛛俠同框，在電影未上畫前即使有流出片段，二代蜘蛛俠安德魯嘉菲（Andrew Garfiled）都死口否認，就連前度女朋友愛瑪史東（Emma Stone）都狂傳訊息求證！
近日，安德魯嘉菲在接受外媒訪問時，公開了他跟愛瑪史東的對話。最令影迷們意想不到的是，兩人熱戀四年，分手後直到現時都有保持聯絡。
蜘蛛俠不戰無歸｜三代「MJ」都變真情侶 有對拍足4年差啲結婚
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安德魯嘉菲提及，當時愛瑪史東一再傳訊息追問他會否在《蜘蛛俠：不戰無歸》中出現，不過安德魯嘉菲為了保密封口不劇透，只好一直裝傻回答：「我不知道你在說甚麼。」聽到他裝傻後愛瑪史東再講到：「快點跟我說啦！」不過安德魯嘉菲認真好乖仔，直到後來愛瑪史東睇過電影後忍不住大鬧安德魯：「你真的是個混蛋！」
事實上安德魯嘉菲跟愛瑪史東在拍攝《蜘蛛俠》時擦出愛火花，這對情侶深受大眾喜愛，但在熱戀四年後在2015年結束戀情。而愛瑪史東更於2020年跟知名編劇兼導演Dave McCary結婚，翌年榮升做媽媽，不過根據今次事件可見，安德魯嘉菲跟愛瑪史東仍保持着相當友好的關係。
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