奇異博士2｜拍攝混戰場面原來不齊人？「紅女巫」稱片場沒見過他

《奇異博士2：失控多重宇宙》現正熱映中，女主角伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）近期頻為電影宣傳，開拍時受疫情影響，再加上眾多演員的宣傳檔期並不好調整，導致有些演員實際上並未同台演出，伊莉莎白接受《Vanity Fair》訪問時，還接受測謊機測試，其中一個問題便爽快承認「從沒看過這位演員」。



這位演員是誰呢？便是在《奇異博士2：失控多重宇宙》的另一個平行宇宙「光明會」演出「神奇先生」的約翰．卡拉辛斯基（John Krasinski）。

約翰．卡拉辛斯基在《奇異博士2：失控多重宇宙》的另一個平行宇宙「光明會」演出「神奇先生」（電影劇照）

伊莉莎白奧遜在訪談時被問到「這是否是世界上最聰明的人」，意即為「神奇先生」，坦言「我見過他老婆，但我從沒看過他」，外界猜測在電影裏的「光明會大戰」這段戲，所有演員並沒有一起演戲，而是透過後製，再加上為了不能暴雷，約翰也沒有參與宣傳，導致伊莉莎白現今還沒與約翰見過面。但另有一說指出，可能是伊莉莎白奧遜實在太會保密，即使到現在也不願爆雷，所以竟然連測謊機都能騙得過去。

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然則漫威電影宇宙老早便宣傳會拍《神奇四俠》，但開拍時程未定，曾執導過《蜘蛛人：決戰千里》系列三部曲導演的鍾．華斯又在日前辭退執導筒，現今導演仍有空缺不知找誰替補，雖有傳聞指出約翰卡拉辛斯基若能繼續在616漫威電影宇宙演出「神奇先生」，很有可能擔任導演，畢竟他執導的《無聲絕境》系列同樣也是叫好又叫座，但在《神奇四俠》選角還未正式確認的情況下，未來仍很難說。

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