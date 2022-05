Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)今日(4日)上映,片方日前在加州舉行首映禮,「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)身穿黑色套裝現身,看上去似平平無奇,但原來內裡「真空」,展現其好身材,成為全場焦點。

紅女巫性感現身首映禮。(Getty Images)

當日另一焦點落在飾演「Peggy Carter」的女星Hayley Atwell身上,日前公開的預告片中出現疑似其身影,而且是進化成取代美國隊長的「Captain Carter」,她公開出席首映禮,似乎更肯定她在《奇異博士2》中現身。

Hayley Atwell出席首映禮,似乎更肯定參演《奇異博士2》的傳聞。(Getty Images)

而為了嚴打劇透,Marvel Studios宣布關閉在各大社交平台上的留言功能,但日前已有盜錄畫面在網上流傳,不少網民已被「爆雷」,各位影迷當真要小心避雷。

