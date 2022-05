奇異博士2︱冇追《WandaVision》會睇唔明　起底最強新人美國小姐

入場睇完《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)之後,不少熟悉Marvel電影的影迷也會看到一頭霧水,何解Wanda會變成這樣?Wanda幾時生了一對孖仔?黑暗神書是甚麼?美國小姐何解戲份這麼多?

《WandaVision》故事由《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)結束後,Wanda因為不能接受失去了幻視(Vision)的悲痛,令她的魔力「走火入魔」,在西景小鎮(Westview)製造了一個與世隔絕的空間,上演一齣「復古處境喜劇」。

她與幻視在劇集中結婚並組織了一個小家庭,奇蹟地誕下了一對孖仔,Billy與Tommy。但Wanda魔力失控的事件被發現,由S.W.O.R.D.進行調查,揭露了多個秘密,包括Wanda的魔力來源、局長的陰謀與其他介入的魔法勢力。

在《奇異博士2》裡,Wanda出現了黑化、魔力失控的現象。雖然過去在《美國隊長3:英雄內戰》,Wanda因為魔力操縱而釀成過意外,但在《WandaVision》中,Wanda卻是放縱自己的魔力。

Wanda的魔力隨着時間變得強橫,能夠長時間操縱人心,而她的魔力亦存在極大的秘密,在劇中被暗黑女巫稱之後「混沌魔法」,而力量並非來自「心靈寶石」,劇中的回憶片段顯示Wanda自小已擁有魔法,劇中亦有回憶片段顯示心靈寶石揭露了Wanda心中所存在的「紅女巫」(Scarlet Witch)。

至於Wanda的黑化,來自她發現到暗黑女巫收藏的黑暗神書(The Darkhold),黑暗神書是一本來自暗黑次元的咒語書,裡面薀含極強大的力量,Wanda雖然解除了西景小鎮的魔法,但她同時在書中發現自己在某個平行宇宙中確實擁有一對孖仔,她的悲痛驅使她在靈體狀態下修練黑暗神書的黑魔法,試圖與兩個兒子「團聚」。

《奇異博士2》中,除了Wanda的發展令人意外,美國小姐(America Chavez)的戲份出奇地多,令觀眾大感奇怪。事實上美國小姐(Xochitl Gomez 飾演)在片中一大關鍵,原因來自她擁有穿梭多元宇宙的能力,觀眾在預告片中看到的「麻煩」其實也是由她帶到奇異博士身處的這個宇宙。

在Marvel漫畫中,她由兩位母親撫養成人,自己也是一位女同性戀的戀者,而她擁有飛行、能夠星型空間通道、星型光束以及在時間與多宇宙之間穿梭的能力,絕對是能力最為全面的英雄。