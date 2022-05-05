奇異博士2︱冇追《WandaVision》會睇唔明　起底最強新人美國小姐

入場睇完《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）之後，不少熟悉Marvel電影的影迷也會看到一頭霧水，何解Wanda會變成這樣？Wanda幾時生了一對孖仔？黑暗神書是甚麼？美國小姐何解戲份這麼多？

《奇異博士2：失控多元宇宙》海報。（imdb）

《WandaVision》故事由《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）結束後，Wanda因為不能接受失去了幻視（Vision）的悲痛，令她的魔力「走火入魔」，在西景小鎮（Westview）製造了一個與世隔絕的空間，上演一齣「復古處境喜劇」。

《WandaVision》影集海報。（imdb）

她與幻視在劇集中結婚並組織了一個小家庭，奇蹟地誕下了一對孖仔，Billy與Tommy。但Wanda魔力失控的事件被發現，由S.W.O.R.D.進行調查，揭露了多個秘密，包括Wanda的魔力來源、局長的陰謀與其他介入的魔法勢力。

以下內容含有《奇異博士2：失控多元宇宙》的內容劇透，未睇的觀眾慎入！

小心劇透！（預告截圖）

在《奇異博士2》裡，Wanda出現了黑化、魔力失控的現象。雖然過去在《美國隊長3：英雄內戰》，Wanda因為魔力操縱而釀成過意外，但在《WandaVision》中，Wanda卻是放縱自己的魔力。

《美國隊長：英雄內戰》中，Wanda的魔力曾經失手造成意外。（imdb）

Wanda的魔力隨着時間變得強橫，能夠長時間操縱人心，而她的魔力亦存在極大的秘密，在劇中被暗黑女巫稱之後「混沌魔法」，而力量並非來自「心靈寶石」，劇中的回憶片段顯示Wanda自小已擁有魔法，劇中亦有回憶片段顯示心靈寶石揭露了Wanda心中所存在的「紅女巫」（Scarlet Witch）。

《WandaVision》揭示，Wanda自小就有魔法力量。（imdb）

至於Wanda的黑化，來自她發現到暗黑女巫收藏的黑暗神書（The Darkhold），黑暗神書是一本來自暗黑次元的咒語書，裡面薀含極強大的力量，Wanda雖然解除了西景小鎮的魔法，但她同時在書中發現自己在某個平行宇宙中確實擁有一對孖仔，她的悲痛驅使她在靈體狀態下修練黑暗神書的黑魔法，試圖與兩個兒子「團聚」。

黑化後的Wanda。（imdb）

《奇異博士2》中，除了Wanda的發展令人意外，美國小姐（America Chavez）的戲份出奇地多，令觀眾大感奇怪。事實上美國小姐（Xochitl Gomez 飾演）在片中一大關鍵，原因來自她擁有穿梭多元宇宙的能力，觀眾在預告片中看到的「麻煩」其實也是由她帶到奇異博士身處的這個宇宙。

原來所有麻煩也是美國小姐（左）帶來奇異博士的宇宙中。（imdb）

在Marvel漫畫中，她由兩位母親撫養成人，自己也是一位女同性戀的戀者，而她擁有飛行、能夠星型空間通道、星型光束以及在時間與多宇宙之間穿梭的能力，絕對是能力最為全面的英雄。