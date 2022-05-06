奇異博士2‧影評｜最「難睇」MCU電影？　一般觀眾難以消化劇情

Marvel超級英雄電影《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）近日上映，隨著MCU進入第四階段，加上有多部影集面世，整個電影宇宙的結構越來越複雜，涉及角色眾多，作品之間環環相扣，要能夠完全投入《奇異博士2》的劇情，對MCU的認識門檻相當高，用「難睇」來形容其實不過。

睇戲前要先讀「雞精」文章惡補劇情發展。（劇照）

對MCU認識不深，甚至《奇異博士2》是第一部接觸的MCU電影的觀眾來說，對於劇情發展可能會一頭霧水，以往不同角色的獨立電影，或多或少都會簡單提及上一集的故事，至少介紹一下背景，但《奇異博士2》的背景牽涉《復仇者聯盟》系列、《蜘蛛俠：不戰無歸》，以及劇集《溫黛與幻視》與《What If...?》等，背景複雜到根本無法解釋，所以亦照顧不了那些不熟悉MCU的觀眾，就如小編睇戲時身旁的中年女性，兩小時片長全無反應，其中一位更瞓足大半場戲，或許到完場她們仍在思考到底發生咩事。

多元宇宙開啟了劇情上的無限可能性，但往後的MCU作品，對觀眾的要求亦越來越高。（劇照）

其實《復仇者聯盟4：無限之戰》的劇情都有類似情況，尤其是幾位英雄回到過去搜集無限寶石時，將過往MCU電影的部份經典場口重演一次，熟悉的影迷絕對比未做足功課的觀眾投入好幾十倍，當電影越來越多致敬與情懷，普通觀眾就越難投入這個電影宇宙，這也許是無可避免的發展方向。

Elizabeth Olsen在《奇異博士2》稱得上演技大爆發，將黑化紅女巫演得陰森、恐怖又乞人憎。（劇照）

撇除劇情，《奇異博士2》的最大突破是風格，導演Sam Raimi執導了第一代《蜘蛛俠》系列，其實本身擅長拍恐怖片，他在《奇異博士2》中滲進不少恐怖元素，雖然最後仍脫離不了MCU式大戰格局，但場景、攝影及配樂上都有讓觀眾驚喜的嚇人效果，在框框內帶出一些新鮮感。