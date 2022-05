奇異博士2‧影評｜最「難睇」MCU電影？　一般觀眾難以消化劇情

Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)近日上映,隨著MCU進入第四階段,加上有多部影集面世,整個電影宇宙的結構越來越複雜,涉及角色眾多,作品之間環環相扣,要能夠完全投入《奇異博士2》的劇情,對MCU的認識門檻相當高,用「難睇」來形容其實不過。

睇戲前要先讀「雞精」文章惡補劇情發展。(劇照)

對MCU認識不深,甚至《奇異博士2》是第一部接觸的MCU電影的觀眾來說,對於劇情發展可能會一頭霧水,以往不同角色的獨立電影,或多或少都會簡單提及上一集的故事,至少介紹一下背景,但《奇異博士2》的背景牽涉《復仇者聯盟》系列、《蜘蛛俠:不戰無歸》,以及劇集《溫黛與幻視》與《What If...?》等,背景複雜到根本無法解釋,所以亦照顧不了那些不熟悉MCU的觀眾,就如小編睇戲時身旁的中年女性,兩小時片長全無反應,其中一位更瞓足大半場戲,或許到完場她們仍在思考到底發生咩事。

多元宇宙開啟了劇情上的無限可能性,但往後的MCU作品,對觀眾的要求亦越來越高。(劇照)

其實《復仇者聯盟4:無限之戰》的劇情都有類似情況,尤其是幾位英雄回到過去搜集無限寶石時,將過往MCU電影的部份經典場口重演一次,熟悉的影迷絕對比未做足功課的觀眾投入好幾十倍,當電影越來越多致敬與情懷,普通觀眾就越難投入這個電影宇宙,這也許是無可避免的發展方向。

Elizabeth Olsen在《奇異博士2》稱得上演技大爆發,將黑化紅女巫演得陰森、恐怖又乞人憎。(劇照)

撇除劇情,《奇異博士2》的最大突破是風格,導演Sam Raimi執導了第一代《蜘蛛俠》系列,其實本身擅長拍恐怖片,他在《奇異博士2》中滲進不少恐怖元素,雖然最後仍脫離不了MCU式大戰格局,但場景、攝影及配樂上都有讓觀眾驚喜的嚇人效果,在框框內帶出一些新鮮感。