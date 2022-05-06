奇異博士2｜「紅女巫」伊莉莎伯奧遜保養法 ５個護膚步驟養成美肌

＜奇異博士2＞剛在香港上映已掀起全城熱話，其中「紅女巫」成為主角之一。首映禮當日，「紅女巫」主演者Elizabeth Olsen 更以真空黑色套裝上陣，展配其姣好身材，戲中美貌更為人津津樂道。到底美豔動人的「紅女巫」日常如何保養呢?

「紅女巫」主演者Elizabeth Olsen 更以真空黑色套裝上陣，展配其姣好身材 (圖片: Getty Image)

「紅女巫」５個護膚步驟養成美肌

1. 卸妝要乾淨



Elizabeth 曾說過「護膚品就像對未來的投資一樣」，因此她著重肌膚清潔，並不會任由化妝品長期殘留在肌膚上。

她著重肌膚清潔，並不會任由化妝品長期殘留在肌膚上 (圖片: Getty Images)

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2. 定期去角質



除了要卸乾淨每天的妝容，她亦會定時為肌膚進行去角質護理，以便清潔日常被污物阻塞的毛孔及去除老舊死皮；除了面部肌膚，身體易有黑色素沉澱的部位亦應定期去角質，改善肌膚暗沉。

除了要卸乾淨每天的妝容，她亦會定時為肌膚進行去角質護理 (圖片: BUILD)

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3. 補足肌膚水份



Elizabeth 曾向《紐約時報》分享過，自己的下巴和鼻頭容易變乾，因此特別重視保濕程序。選用適合自己的爽膚水，可以為肌底提供水份之餘，不時用來濕敷更可改善膚質，長效鎖水。

Elizabeth 曾向《紐約時報》分享過，自己的下巴和鼻頭容易變乾 (圖片: Getty Images)

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4. 做好鎖水步驟



拍攝Marvel 影集 時，Elizabeth 曾告訴紐約時報，自己下巴曾經歷過嚴重的皮膚問題；她認為是皮膚底層水份不足所引致，因此會以保濕面霜為肌膚鎖水，以免水份流失。

她認為是皮膚底層水份不足所引致，因此會以保濕面霜為肌膚鎖水 (圖片: 影集 <汪達與幻視> 截圖)

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5. 勤做防曬



Elizabeth 熱愛陽光，空閒時就會外出曬太陽，防曬自然亦是最重要的步驟。有效的防曬產品可防止肌膚受紫外線影響，繼而出現黑色素沉澱、皺紋等皮膚問題。

Elizabeth 熱愛陽光，空閒時就會外出曬太陽，防曬自然亦是最重要的步驟 (圖片: Pinterest)

Laplanete 「SOLEIL AO 高效防曬霜」採用植物性低敏防曬配方，內含α-熊果素及玻尿酸等成分，有效為肌膚建立自然屏障之餘，更能達至保濕、抗炎的效果。

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