隨住《奇異博士2︰失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse Of Madness)上畫,以及7月上映的《雷神4》(Thor: Love and Thunder),MCU第四階段算是過了一半有多,是時候來個片酬總結,看看一眾超級英雄的十大片酬排名。

班尼迪接拍第一集《奇異博士》時,已有知名度,所以起標價都500萬美元。(《奇異博士2:失控多重宇宙》預告擷圖)

根據外媒《Screenrant》報道,班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)接拍《奇異博士2》時獲加片酬,由原先的500萬美元(約$3,890港元)加到640萬美元,但未計分紅,保守估計應該為750萬美金(約$5,835萬港元),於片酬榜十大排行中排第八。

基斯咸士禾夫飾演的《雷神》系到,由第一部15萬美元(約$116萬港元)成交,去到第四集已標升到2000萬美金(約$1億5560萬港元)。(《雷神奇俠3:諸神黃昏》劇照)

該排行榜會包攬所有英雄,即包括羅拔唐尼(Robert Downey)及基斯伊雲斯(Chris Evans)兩元老級,不過計及現役英雄的片酬,基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)便以2000萬美元($1億5500萬港元)片酬登上一哥地位。當然,這個數比起羅拔唐尼,都仲有一大段距離。