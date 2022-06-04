《侏羅紀世界》複製人Isabella 大個女　15歲絕美外貌成影壇新寵

今集老中青三代，為救Blue女兒Beta，首度聚首。(《侏羅紀世界：統治霸權》劇照）

15歲女長得亭亭玉立。（Isabella Sermon＠IG）

《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World：Dominion）已於香港上映，作為年度鉅製，仲係整個《侏羅紀》系列的最終回，上畫便大收400萬，成績不俗。承接上集《侏羅紀世界：殞落國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom, 2018），戲中飾演複製人Maisie Lockwood的Isabella Sermon，因為其獨特DNA，今集成為恐龍獵人的目標。



Isabella Sermon在IG發布拍攝現場照時，大個女外表已令人有驚喜。（Isabella Sermon＠IG）

當日Isabella Sermon以12歲之齡演出《侏羅紀世界：殞落國度》，可愛及甜美外表獲不少讚賞。事隔4年，快到16歲的她，亭亭玉立，在首預告亮相時已令人眼前一亮，不單已成長成美少女般，而且樣貌依然精靈冇走樣，保鮮度直逼當年「妙麗」愛瑪屈臣 （Emma Watson）。



Isabella Sermon以12歲之齡演出《侏羅紀世界：殞落國度》，一臉稚氣。（《侏羅紀世界：殞落國度》劇照）

Isabella Sermon於2006英國倫敦出世，今年7月便滿16歲的她是名高中生。她第一部參與電影就是《侏羅紀世界：殞落國度》，飾演複製人一角，雖然獲得大家注目，但期間冇接拍電影或電視劇，不過在今次的演出，實在令人眼前一亮。除了外貌靚絕，演技亦交到功課，而且在戲中不是飾演尖叫專員，見到恐龍就依嘩鬼叫，反而是冷靜面對，更學會跟恐龍溝通，角色討喜。據報道指，Isabella現時身價約5-60萬美元（約$380-450萬港元），絕對有升值潛力。

