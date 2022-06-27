水行俠2｜安芭赫德戲份全刪？網傳由呢1個神級性感女星上陣演梅拉

繼尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）誹謗事件過去，接著延續議題是為《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）換角問題，期間因由男方官司大勝，華納高層便傳決議刪除女方在《水行俠2》的所有戲份，希望以息民怨。



不過「梅拉公主Mera」目前將落誰手暫無法得知，不過網絡早已共舉《權力遊戲》（Game of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克‬（Emilia Clarke）接下位置。

【圖輯】點圖放大重溫「龍母」艾美莉克拉克‬於《權力遊戲》的性感演出及網民製作的梅拉概念照👇👇👇

+ 17

「龍后」艾美莉克拉克‬或接棒安芭赫德成為「梅拉公主」

影迷會有這眾星拱月之舉，事實上來自華納高層曾公開解釋安芭赫德與男主角積遜莫瑪（Jason Momoa）在對戲時沒有火花，再加上目前評價不佳才真正考慮換角。而眾網民聽聞說法後，便在網絡提出建議由艾美莉克拉克擔任「梅拉公主」，因為早在《權力遊戲》她與積遜莫瑪有過對手戲，甚至還有眾多挑起慾望的場面，相比下來可能會比原演安芭赫德更適合。

據悉網絡傳華納高層正與艾美莉克拉克接觸中，至於是否真有此事還得靜待揭曉。

【相關圖輯】Amber Heard疑陷財困被野生捕獲執平衫 落魄殘樣毫無星味變路人（點圖放大Amber Heard打官司前後對比👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

Yuri 陳怡叡第一次激戰地點曝光！害羞公開詳細過程⋯求饒「媽媽拜託不要看」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】