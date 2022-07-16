金像獎預測｜陳木勝遺作成黑馬 《濁水漂流》或因1關鍵失最佳電影

第40屆香港金像獎將於17日公布得獎名單，本屆入圍大贏家為導演鄭保瑞執導的黑色電影《智齒》，共入圍14項，其次則是《梅艷芳》的12項入圍。



台媒《TVBS新聞網》特別分析本屆香港金像獎入圍作品，本篇為「最佳電影」入圍預測。（點圖放大了解👇👇👇）

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「最佳電影」部分本屆共有五部作品入圍，分別是《怒火》、《梅艷芳》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《濁水漂流》。五部電影分為三種類型。《梅艷芳》與《媽媽的神奇小子》屬傳記式電影，分別講述香港一代巨星梅艷芳與港殘奧田徑賽金牌得主蘇樺偉的故事。

《梅艷芳》聚焦在梅艷芳出身貧困到一路成名，最後患病但仍堅持舉辦告別演唱會，更將喪禮的橋段放在片尾，前後呼應梅艷芳被世人奉為「香港的女兒」，該片對於香港有其重要的歷史意義，除了對於一代巨星梅艷芳的緬懷，也為目前風雨縹緲的香港注入一針最強的安慰劑。

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《媽媽的神奇小子》去年代表香港角逐奧斯卡最佳國際電影獎，該片動人之處在於將身障選手真正在賽場上受到的忽視血淋淋呈現出來，無論是政府補助像是雞肋般的存在，又或是身障選手在愛情與職場上的弱勢等，非常有醒世寓意，但過於煽情的節奏與敘事手法，讓不少熱血感人的瞬間變得相對廉價，可能會是角逐最佳電影上的劣勢。

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《智齒》與《怒火》做為本屆香港金像獎入圍名單中的動作片擔當。唯一不同是，《智齒》在警匪動作片背後的連續殺人案，深度探討了命運與救贖，讓人反思在悲劇故事背後所衍生出的社會問題。除此之外，《智齒》背後富含的隱喻，也代表了香港這座城市的靈魂重量，在如此艱難的局勢下，透過一顆顆劍拔弩張的鏡頭，道盡現今香港的無奈悲鳴。這樣題材的電影，是現在香港這塊土地最需要的力量。

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《怒火》是香港已故導演陳木勝的遺作，是不是他生涯最好的動作電影已非重點，但在作為「香港動作片大師」遺作絕非遜色，片中兩大主角甄子丹、謝霆鋒從文戲到武戲，動靜之間交織出身體的極致表演。謝霆鋒在陳木勝的鏡頭下，展現出別於過去動作電影更強大的生命力，凶狠、殘酷、無力但卻令人動容，無疑是謝霆鋒生涯最好的動作片演出之一，同時《怒火》也代表香港警匪片強勢回歸之作，但陳木勝獨有的類型動作片將從此成為絕響。若這樣代表香港動作片的作品，最後拿下最佳電影獎，相信應該不會有太多的負面聲浪。

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《濁水漂流》在去年第58屆金馬獎上，以12項入圍成為大贏家，是少數報名的香港電影，雖然最後僅拿下最佳改編劇本獎，但仍瑕不掩瑜。《濁水漂流》在本屆香港金像獎入圍10項，該片同樣是真人真事改編，劇情描述一群於香港貧民區天橋底下聚居的露宿者，被社會邊緣化，同時因為城市再發展而長期遭到掃蕩清場的故事，片中將香港長期以來的社會問題公諸於世，利用露宿者遭遇的無情對待，期許喚醒政府部門的重視與援助，該片節奏緩慢但寓意深遠，不過同樣的，這類型對於香港有相對負面的討論，或許不會受評審青睞。

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