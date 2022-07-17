金像獎影后預測｜王丹妮難引觀眾共鳴　劉雅瑟呼聲高有望揮底鞏俐

【金像獎2022】第40屆香港電影金像獎將於17日頒獎，本屆入圍大贏家為鄭保瑞執導的黑色電影《智齒》，共入圍14項，其次則是《梅艷芳》的12項入圍。



台灣傳媒《TVBS新聞網》特別分析本屆香港電影金像獎入圍作品，本篇為「最佳女主角獎」入圍預測。該組可謂死亡之組，影后鞏俐、吳君如力拚新面孔王丹妮、劉雅瑟，另外還有中生代女星周秀娜虎視眈眈。

【圖輯】點圖放大看「第40屆香港電影金像獎最佳女主角獎預測」👇👇👇

+ 18

劉雅瑟《智齒》（LIMBO）

現年33歲的大陸女演員劉雅瑟，過去曾在《致我們終將逝去的青春》與《匆匆那年》中擔任配角，此次她在電影《智齒》中飾演街童王桃，因吸毒駕駛，將林家棟的老婆撞成植物人，為了贖罪成為線人，劉雅瑟可以說是本屆影后名單中遭遇最慘的一位，在片中幾乎只有剛出獄的鏡頭保持完美的臉蛋，其他要不是被暴打、拖行，就是步履踉蹌的在香港街頭逃竄躲藏，全身上下充斥無數傷痕，不僅身體上受到的傷痛，在心理層面的打擊更是巨大，為了贖罪出賣了所有遊走在黑色地帶的不良份子，以為這樣就能獲得林家棟原諒，但對方卻只想讓她親嚐身不如死的痛。劉雅瑟沒有任何一場特別突出的戲，因為每顆鏡頭都是得獎場，每個肝腸寸斷嘶吼與淚水，都可稱作無懈可擊，同時她也是目前本屆影后呼聲最高的人選，日前也已奪下「第28屆香港電影評論學會大獎」及「2021香港電影導演會年度大獎」的影后肯定，相信能為自己摘下首座香港電影金像獎影后的殊榮。

【相關圖輯】金像獎預測｜陳木勝遺作成黑馬 《濁水漂流》或因1關鍵失最佳電影（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

鞏俐《奪冠》（LEAP）

與劉雅瑟同樣來自大陸，鞏俐的演技已不是一字一句可以道盡，除了金馬獎之外，兩岸三地的影后獎座都已是她的囊中物，此次鞏俐電影《奪冠》第4度角逐香港電影金像獎影后，上次入圍要追溯到15年前的《滿城盡帶黃金甲》，也是她首座的香港電影金像獎影后。鞏俐在《奪冠》中飾演中國傳奇排球女子選手朗平，電影分別主要刻畫了80年代的女排隊伍、2008年北京奧運和2016年里約奧運三個階段，鞏俐在片中再次展現出神入化的表演，完全褪去原本嬌媚柔美的形象，透過長時間的貼身觀察，將自身形塑成朗平的模樣，在細微的動作、習慣上都處理得相當深刻，也有機會搶下影后寶座。

【圖輯】點圖放大看更多《智齒》劇照👇👇👇

+ 5

吳君如《媽媽的神奇小子》（Zero To Hero）

吳君如曾憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》封香港電影金像獎影后，今次憑《媽媽的神奇小子》再度入圍，片中詮釋殘障奧運金牌得主蘇樺偉的母親，堅信自己的兒子能夠出人頭地，看似簡單的角色在形塑上其實並非容易，很容易在過於正向與積極的態度下令人反感。但吳君如在情緒的堆疊上十分從容，但在兩位主角梁仲恆與馮皓揚出神入化的演出下，很容易讓她的角色相對黯淡。

【圖輯】點圖放大看更多《媽媽的神奇小子》劇照👇👇👇

+ 5

王丹妮《梅艷芳》（Anita）

新人王丹妮首次主演電影，就扛下多數香港人的精典回憶「梅艷芳」，但王丹妮靠著從頭到腳與梅艷芳的氣質樣貌毫無違和，直接贏在起跑點，但由於這是梅艷芳的傳記式電影，故事的敘事方向和快節奏，讓整體彷彿是梅艷芳拉著王丹妮前進，也讓未見證過梅艷芳輝煌年代的影迷，無法產生嘆為觀止的共感，可能是相對之下較為可惜之處。

【圖輯】點圖放大看更多電影《梅艷芳》劇照👇👇👇

+ 6

周秀娜《馬達‧蓮娜》（Madalena）

周秀娜曾在2017年以《29+1》入圍香港電影金像獎最佳女主角，今年是她2度入圍，這此她在《馬達‧蓮娜》中飾演酒吧陪酒女郎「蓮娜」，與司機有段沒有結果的戀愛，周秀娜以洗盡鉛華的姿態，道出愛情的脆弱與迷幻，一場得知摯愛前任仍受囹圄之苦的戲，將無奈的淚水宣洩殆盡，精緻的臉蛋掛滿鼻涕與眼淚，著實令人心疼，可說是演技的一大突破。另外在許多與家鄉老母通電話的神情，相較於上部入圍作《29+1》，多了更成熟的處理方式，讓離鄉背井的惆悵渲染進日常生活中，平淡卻深刻。

延伸閱讀：

手抓很緊！男坐後座「手機猛亮4字」 網笑翻：太偉大了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】