《闔家辣》票房衝破1700萬　引爆ERROR彩蛋︰我哋係影圈洪天明

由鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan＠MIRROR）及吳君如主演的暑期賀歲片影《闔家辣》，自7月14日上畫以來，票房走勢凌厲，4日就破1000萬，今日更宣布上畫一星期左右，票房已破1700萬，過2000萬冇難度，非常厲害。為慶祝票房大賣，劇組便自爆其中兩個片尾彩蛋畀大家睇，包括ERROR同試當真的蘇致豪及許賢，睇怕到票房再高收，會拆更多彩蛋畀大家睇，未睇嘅朋友真係要快快入場。

《闔家辣》有不少驚喜客串角色，大家記得要留到最後！（《闔家辣》劇照）

貼地笑位反映民情

上映一星期後，《闔家辣》被讚是一套貼地反映現時香港新冠病毒疫情的賀歲片，戲中一家人在家瘋狂製作辣椒醬售賣，正正反映現時在家工作及新興網購情況。戲中還有描寫因為正值大時代掀起移民潮，而產生的三代離別悲傷之情，同樣在這年頭籠罩着香港，令觀眾笑中有淚，㗳落盡是甜酸苦辣，而1700萬票房更暫列2022年香港電影票房冠軍。

之前以為ERROR只有Der Gor，原來全員都會現身。（《闔家辣》劇照）

193想畀鵬哥試咪

而作為賀歲片，電影亦專登加插不少彩蛋，部分觀眾更覺得彩蛋非常精彩，要留到最後一刻睇晒先肯走。而為慶祝票房大收，劇組今便拆解其中兩個彩蛋，包括有試咪大王盧海鵬飾演的熱狗店老闆，ERROR三子193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）及保錡（吳保錡）飾演的熱狗店夥計，仲有試當真的蘇致豪及許賢等。

見到兩位，再見到個手勢，你都識幫佢哋配對白啦︰「走先喇，係咁先喇！」（《闔家辣》劇照）

年屆80的鵬哥都有客串一角。（《闔家辣》劇照）

保錡︰今次可以做彩蛋唔使死

首次為賀歲片演出的ERROR表現異常興奮，談到是次與鵬哥合作的感受，193笑言：「高興與鵬哥合作，聽說他講粗口比我們厲害，可惜他沒有『試咪』，我們有點不開心及失望。」保錡又笑稱自己身為專業茄哩啡，很享受做每一套戲的彩蛋。「希望2022年每一套戲都找我們客串兩、三個鐘。阿Dee角色比較多，我們可以客串其他臨時角色。我上幾次所演的角色都要死，今次可以做笑蛋但不用死，活生生地生存下去。」

ERROR三子都有份客串彩蛋，做熱狗店員工。（《闔家辣》劇照）

保錡笑言之前做臨記拍電影，次次都要死，今次難得唔使死。（《闔家辣》劇照）

193為保錡補充說：「我們不單止是ViuTV洪天明，其實我們是電影界洪天明，每一套戲都可以客串。最開心是不用看劇本，全部都是爆肚，我們是比較運用腦筋的演員，要記對白並非我們擅長的事。香港所有電影都要找我們客串，如果不找我們的實在不算是電影。」肥仔就形容ERROR是彩蛋界KOL。