古天樂揭《明日戰記》幕後秘聞　挑戰拍科幻動作片坦言超辛苦

日前，科幻電影《明日戰記》超前觀影活動在北京舉行。總監製及主演古天樂驚喜參與映後連線並與觀眾進行了交流互動，同時分享了拍攝《明日戰記》幕後故事。



《明日戰記》由吳炫輝執導，古天樂擔任總監製，古天樂、劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪、吳倩、萬國鵬主演，張家輝客串，劉浩良、麥天樞擔任編劇。

【圖輯】點圖放大看更多《明日戰記》劇照及預告片精彩畫面👇👇👇

+ 13

影片的故事背景設置在未來世界，彼時的地球陷入內憂外患，一顆隕石墜落帶來殺傷力極強的外星植物，人類遭遇前所未有的危機，未來戰士泰來（古天樂飾）、鄭重生（劉青雲飾）為拯救地球重裝出擊。

時隔三年，古天樂再次去大陸，目前他正在天津隔離，隔離結束後就會出席《明日戰記》宣傳活動。互動連線中，古天樂表示：「因為要探索全新的領域，所以在拍攝影片的過程中克服了很多困難，雖然非常辛苦，但也非常享受。而且這次我希望可以用回我們自己的團隊，不想找外國團隊來做，所有東西都是自己做。這真的是一個非常大的挑戰，通過這次也學到了很多，希望未來有機會可以拍更多科幻片給大家看。」

【相關圖輯】古天樂20年前劇集穿搭突登微博熱搜 《餐餐有宋家》堪稱時尚先鋒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

為拍攝《明日戰記》，古天樂邀請了劉青雲、劉嘉玲等老友出演。古天樂透露其實大家對科幻片類型都不是很熟悉，即使是老友，劉青雲、劉嘉玲在答應出演前也問了許多關於電影拍攝的問題。

現場，有人提問古天樂：「宣萱跟李若彤兩個人同時掉水裡，你會先救誰？」古天樂機智回答：「我一個都救不了，因為我不會游泳。可能要她們救我。」

【同場加映】內地網友評10位香港藝人真人印象 鍾嘉欣人緣好宣萱佘詩曼勁Nice（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 59

【本文由「時光網」授權轉載。】