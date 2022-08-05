(G)I-DLE舒華自廌拍《咒》續集　直播神還原恐怖一幕意外搞笑

台灣恐怖片《咒》在串流平台Netflix上架後紅遍各地，還一度衝上「Netflix全球電影榜」前10名，引起不少人陷入觀影風潮。



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對此，以南韓女團(G)I-DLE成員身份出道的台灣藝人舒華，就在日前直播時高呼：「《咒》如果要出第2集請找我演」，沒想到這番話竟引出《咒》導演柯孟融、以該片拿下第24屆台北電影獎「最佳男配角獎」的高英軒回應，意外掀起熱議。

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事實上，舒華相當熱愛透過社群平台和粉絲、網友分享生活與工作日常，也經常透過直播平台VLIVE與粉絲互動，而她日前開直播時，就被粉絲問及：「《咒》好看嗎？」豈料舒華隨後就立刻眉飛色舞地表達對該片的喜愛之情：「《咒》很好看啊！《咒》如果要出第2集請找我演，真的，不會讓你失望的！」接著還為觀看直播的粉絲當場還原一段片中的經典劇情。

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舒華在還原片段中丟掉擺在一旁的杯麵，接著又面有懼色地環顧四周，有幾分詭譎氛圍之餘還意外搞笑。直播曝光後，更被粉絲特別剪成精華片段在twitter上轉發，沒想到卻意外引出《咒》男配角高英軒留言「喜歡」二字，而《咒》導演柯孟融也留言表示：「I see」，頓時掀起網友熱議，紛紛敲碗希望導演未來能和舒華合作：「導演拜託了，像舒華這種自帶氛圍感的人不多見」、「下部電影找舒華拍吧！」

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