咒｜催眠式傳遞詛咒洗腦觀眾以為自己撞邪　專家教1招NLP「解咒」

【Netflix／咒】筆者要繼續蹭《咒》這部電影；自從《咒》上架之後DCARD、PTT上面​，滿滿都是覺得自己中了詛咒的網友​。而筆者上一篇文章為大家講解了​《咒》這部電影使用了那些催眠手法​、那這篇我們就來談談​「催眠跟詛咒的相似之處​」。



首先我不是詛咒系畢業​，所以還是有可能、​世界上的確存在著​「某些科學不能解釋的方式​，而有人正在運用它來進行詛咒」​​。不過，我服務過絕大部分​「覺得自己被詛咒」的個案​，通通都是承受了催眠的信念影響​，「覺得自己」在詛咒中。而這種經驗，甚至連我自己也都曾經遇過……

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之前在台灣有一款遊戲很紅​，叫做《還願》。遊戲最後有一個大魔王​，他的等級大概跟這次《咒》​電影裡面的大黑佛母差不多──叫做慈孤觀音。

玩《還願》的過程我嚇得要死​，甚至後半段還要由我女朋友接手​才能繼續玩下去​​。結果遊戲破關後​，當我回家拜自家的觀世音菩薩時​，我就會全身發毛​。屢試不爽！只要一站在神桌前、香一點​、看著我們家主神觀音​、我就會無法控制的全身發抖​。

這如果是一般人跑到宮廟求救​，絕對會被歸類成：「你被詛咒了啦！」​、「你家神明不乾淨啦」、「有東西跑進去了啦」、​「你中邪了啦去收個驚~」。不過，那時候的我​早就在進行NLP心理學的教育工作了​。

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從心理學角度來看「我深度結合在遊戲中」這件事情​，本身就已經是一個比較廣義的催眠了​。而遊戲中的劇情表現是：「你越虔誠、反而受詛咒的越深。」​我很清楚​，自己絕對是被催眠引導──把遊戲中的劇情​，連結到自家主神了​。

所以我就使用了NLP中​「拆解限制性信念」的方式​，來消解這種催眠現象。我燃起三炷香​，直接跟自家觀音說：「我知道菩薩有事提點弟子​，一定是弟子回家敬香頻率太低。」、「之後我一個星期回來一次行不行？」​、「我回來一次三炷香行不行？」​

用以上的方式詢問並擲筊，得到了一個聖筊​ 。第二天回家老老實實上三炷香，那種發毛的感覺就消失了。也許你在看上面這段處理方式​，你依舊覺得是「神靈的力量」。但我遵照的​，只是催眠中破解信念的方式​。

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NLP中破解限制性信念的方式，那就是找尋「新的現實證據」（擲筊通過）​，來支持「新的信念」（回家燒香頻率太低）​。而只要讓「新的信念」（多回家燒香就沒事了）​覆蓋「舊有的限制性信念」（看到神像就害怕）​這樣就能完成舊信念的解除。

所以在禱告的一開始，我才會用直接認定的方式、把我覺得自己受詛咒的信念直接掛上一個證據──「是我回家上香頻率太低」​好方便之後我自己的調整。這段在虔誠的宗教信仰者眼中，無非就是開外掛的過程。甚至有人會說：「你這種問卦問筊的方式，根本不準。」

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而我要說的是，​信仰可以信得好、給人力量。也可以把自己信得一敗塗地、淪入迷信。對當事人有效的方式，就是最好的方式。當我使用這種方法，讓我能夠重新看到家裡主神沒事，拜拜後依舊像之前覺得能量滿滿​。那他就是一種好方法​。而這樣的過程​，從心理學角度來歸納​。其實就是暗示的力量​。而我在這其中只是有了「選擇何種暗示在我身上生效」的能力罷了​。

回到電影《咒》，如果你看完了電影​，現在覺得全身驚驚​，那你可以去大廟走走​、或找個師傅幫你收收驚​。又或者，如果你覺得你找筆者催眠有效、可以幫你拔掉這樣的事件​，那也是可以​​。因為「你相信什麼、那什麼就會有效」。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：【心理學xNLP】 彭博，原文：電影「咒」的後話---我曾用心理學破除慈孤觀音的詛咒】