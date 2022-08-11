殺手列車影評｜血腥暴力背後暗藏人生哲理　瓢蟲7個點原來有玄機

【殺手列車／子彈列車／Bullet Train／影評】初聞伊坂幸太郎的殺手三部曲之一《瓢蟲》要被拍成電影，因是大衛雷奇（David Leitch）執導、畢彼特（Brad Pitt）主演，想是動作喜劇元素會有不少，也會有大幅度更動，只是伊坂幸太郎對於日本文學被拍成荷里活電影，只希望能保有故事原有的高度娛樂：「我其實不在乎有沒有日本演員，或是推廣文化，反而希望越來越脫離現實更好。」



【圖輯】點圖放大看更多《殺手列車》角色海報👇👇👇

+ 4

實際上《殺手列車》精準掌握了原作的宿命、巧合論點，主角「瓢蟲」（畢彼特飾演）雖是王牌職業殺手，但是性格懶散、愛抱怨，他的衰運永遠如影隨形，總會不小心踩到水窪，想下車時會剛好遇上尋仇殺手，而「瓢蟲」在原作小說裡面甚至還因為一時好玩與有錢人家小孩交換書包，反而成為綁架犯下手目標，「瓢蟲」極度異常的黑色幽默感，讓他一站出來就是形象鮮明。

【相關圖輯】殺手列車｜盤點畢彼特歷年戀情 邊一位女星竟拒絕男神追求？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

其餘角色，每個殺手即使戲份不多，但都個性鮮明，大衛雷奇在《殺手列車》呈現的Cyberpunk美學，讓這個霓虹燈彩的日本，顯得更為活潑，相異於小說不時轉換故事人物視角，遊走在瓢蟲、水果兄弟（蜜柑、檸檬）、王子（Joey King飾演）、木村（Andrew Koji飾演）輪轉，慶幸的是即使是小說戲份不多的惡狼（Bad Bunny飾演）、黃蜂（Zazie Beetz飾演），大衛雷奇也為他們製作了獨特的形象塑造，惡狼的拉丁風、黃蜂的百變樣貌，也讓觀眾仍能一直記住這兩號殺手。

因為故事發生在列車內，雖是各路殺手好漢的集結，更沒有刻意製造一個「麥高芬」（編按：MacGuffin，電影用語，意即推進劇情發展的目標、物件或人物）讓眾人搶奪，每個人反而都有自己的目標，至於打鬥部分，大衛雷奇似乎更耽溺於拍攝死亡的奇景，「瓢蟲」遇到誰，幾乎那人就會死亡，但這也符合黑色幽默調性，大衛雷奇甚至不用誇張、複雜的動作戲，他也可以擄獲你的心。

【相關圖輯】58歲畢彼特傳戀上35歲女歌手 住埋同一區近水樓台（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

然則《殺手列車》不若小說在結構上的發散，很巧妙的透過「白死神」一角，將所有殺手聚集起來，他們會同時登上這班列車是有原因的，即使他們都是身懷絕技，時常能決定他人生死，但背後也仍有「白死神」默默操控。

但不只這樣，背後其實還有更多的，我們看不見的東西。

殺手是為了復仇尋兇，不過電影卻願意賦予他們可愛的一面，尤其是蜜柑（Aaron Taylor-Johnson飾演）、檸檬（Brian Tyree Henry飾演）的互動，確實是可愛極了，檸檬滿口都是「火車頭Thomas」，蜜柑則不停吐槽，實際上蜜柑在小說的設定還有一個是「純文學愛好者」，會不時提到杜斯妥也夫斯基、三島由紀夫或是吳爾芙，電影應該是擔心性格太複雜而刪除，不過蜜柑與檸檬的趣味對白，真的為這部電影加分不少，有許多時刻都讓我不停祈禱這對兄弟的戲份可以更多一點。

【相關圖輯】殺手列車｜盤點畢彼特10套必睇電影 拍1套戲與安祖蓮娜祖莉訂情（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

好運與壞運，彷若一體兩面，但是誰又能確定最後的結識好的呢？「長老」真田廣之在片尾要大家群起對抗「白死神」，那一刻竟意外比原作小說還要熱血沸騰，更向「瓢蟲」喊話，瓢蟲上的七個點，是因為要讓自己肩負厄運，為他人帶來好運，那麼運氣永遠都極差的男主角，這一瞬間才突然明白，一切的好運壞運或是巧合，都只是無法抵抗人生的宿命，不如就好好接受，或是好好擁抱，然後用伊坂幸太郎最熱愛的搖滾精神，繼續努力挑戰無數個可能失敗的結果，這樣看來，《殺手列車》還真是一部無比浪漫優美的電影。

這就是大衛雷奇用血腥、暴力構築出的殺手烏托邦，無論是日本、拉丁文化、西部英雄、囉嗦殺手或是天才智謀者，都能在這班列車上你爭我奪，我倒是很欣賞將「王子」改為女性的設定，讓Joey King可能突顯可愛外表下的反差恐怖，而當真田廣之與Michael Shannon慢動作的相互砍殺，在這班幾近破壞的列車上，實在是顯得極美，另外一個讓人心馳神往的橋段是讓〈500 miles〉這首歌登場，聽似感傷卻又有種突兀的喜感。

話說回來，人生不也像是在一班殺手列車上，只要活著就是勝利，不是你死，就是我活，故事雖然很短，但帶給人飽盈的滿足感，精彩極了。

【同場加映】圈中八位污糟男明星 謝霆鋒頭髮臭到出煙 畢彼特唔鍾意沖涼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】