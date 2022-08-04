殺手列車｜獨家專訪阿倫泰勒約翰遜：成龍係動作喜劇天花板

荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）主演新片《殺手列車》（Bullet Train）近日上映，電影講述一眾殺手在火車上展開生死決鬥，除了畢彼特外，仲有真田廣之（Hiroyuki Sanada）、阿倫泰勒約翰遜（Aaron Taylor-Johnson）、拜仁泰利亨利 （Brian Tyree Henry）及祖兒京（Joey King）等演員。

阿倫泰勒約翰遜對成龍讚不絕口。

《香港01》獨家專訪戲中飾演孖生兄弟的阿倫泰勒約翰遜（Aaron Taylor-Johnson）與拜仁泰利亨利（Brian Tyree Henry），前者談到早在12歲時已跟成龍在電影《贖金之王2：皇廷激戰》（Shanghai Knights）合作過，今次《殺手列車》的動作場面甚有成龍的風格，他大讚對方是「動作喜劇的天花板」，是很多同類型作品的參考對象。阿倫亦提到是李小龍的忠實粉絲，自小便欣賞對方的作品。

拜仁似乎記錯馬東石是香港演員？

問兩人有否留意港產動作電影，曾參演超級英雄電影《永恆族》（Eternals）的拜仁表示十分欣賞戲中拍擋馬東石，難道他誤以為對方是香港演員？另外他亦提及近期憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）人氣急升的楊紫瓊，大讚對方的武術世界創意十足。

更多《殺手列車》劇照

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阿倫與拜仁在《殺手列車》中可謂由頭打到落尾，後者大讚導演大衛雷奇（David Leitch）經驗豐富，每次拍攝都準備充足：「我哋做到想做嘅動作場面，充滿歡樂、創意同幻想，是一個很出色的拍攝環境」。談到最喜歡的打鬥場面，阿倫認為是拜仁跟畢彼特在靜音車箱決鬥的一幕，而拜仁就選了阿倫跟畢彼特於食物貯存車卡的對打戲，大家睇戲記得落足眼力去欣賞！