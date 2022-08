殺手列車｜獨家專訪阿倫泰勒約翰遜：成龍係動作喜劇天花板

荷里活巨星畢彼特(Brad Pitt)主演新片《殺手列車》(Bullet Train)近日上映,電影講述一眾殺手在火車上展開生死決鬥,除了畢彼特外,仲有真田廣之(Hiroyuki Sanada)、阿倫泰勒約翰遜(Aaron Taylor-Johnson)、拜仁泰利亨利 (Brian Tyree Henry)及祖兒京(Joey King)等演員。

阿倫泰勒約翰遜對成龍讚不絕口。

《香港01》獨家專訪戲中飾演孖生兄弟的阿倫泰勒約翰遜(Aaron Taylor-Johnson)與拜仁泰利亨利(Brian Tyree Henry),前者談到早在12歲時已跟成龍在電影《贖金之王2:皇廷激戰》(Shanghai Knights)合作過,今次《殺手列車》的動作場面甚有成龍的風格,他大讚對方是「動作喜劇的天花板」,是很多同類型作品的參考對象。阿倫亦提到是李小龍的忠實粉絲,自小便欣賞對方的作品。

拜仁似乎記錯馬東石是香港演員?

問兩人有否留意港產動作電影,曾參演超級英雄電影《永恆族》(Eternals)的拜仁表示十分欣賞戲中拍擋馬東石,難道他誤以為對方是香港演員?另外他亦提及近期憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)人氣急升的楊紫瓊,大讚對方的武術世界創意十足。

更多《殺手列車》劇照

+ 17

阿倫與拜仁在《殺手列車》中可謂由頭打到落尾,後者大讚導演大衛雷奇(David Leitch)經驗豐富,每次拍攝都準備充足:「我哋做到想做嘅動作場面,充滿歡樂、創意同幻想,是一個很出色的拍攝環境」。談到最喜歡的打鬥場面,阿倫認為是拜仁跟畢彼特在靜音車箱決鬥的一幕,而拜仁就選了阿倫跟畢彼特於食物貯存車卡的對打戲,大家睇戲記得落足眼力去欣賞!