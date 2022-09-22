飯戲攻心｜黃子華認入戲太深難抽離　對鄧麗欣念念不忘：好似失戀

黃子華在新戲《飯戲攻心》中，左擁林明禎右抱鄧麗欣，周旋在兩個不同風格的美女之間，一邊對前女友鄧麗欣念念不忘，但面對林明禎大方倒追也很心動，黃子華笑說在片中對鄧麗欣的感情非常轟轟烈烈：「演得當下真的有愛上她的感覺，所以下戲後要好好約束自己的思想，但好像有種失戀的失落感。」



而鄧麗欣也同時在黃子華及張繼聰兩兄弟之間難以選擇，但她笑說：「演喜劇真的會讓心情很好，天天都很開心的開工。」黃子華也讚美《飯戲攻心》是導演獨樹一格的喜劇：「那種香港的情懷，只有導演可以做得到。」

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導演陳詠燊透露自己是黃子華的粉絲，劇本深受他的影響：「我以前寫的劇本被人家嫌棄，甚至被罵說不如去抄荷李活的作品，但我覺得知恥近乎勇，便去找到黃子華所有的『棟篤笑』演出，來學習編寫喜劇內容，分析他是如何讓觀眾笑的，他是我的偶像。」兩人見面時，黃子華大讚他的劇本：「《飯戲攻心》的劇本寫得很有心機啊！簡單的吃飯戲，便可以演出家人間的情感，還很好笑。」

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《飯戲攻心》票房報捷，就連投資人之一的古天樂，都演出慶祝票房成功的彩蛋短片，電影出品人江志強透露幸好有古天樂的幫忙，《飯戲攻心》才能順利上映，但古天樂則不敢居功，他說：「真正的老闆是我媽媽，我幫我媽媽打工，電影出品人都是我媽媽的名字啦！」

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