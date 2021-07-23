當男人戀愛時．訪問｜導演笑台男好笨　望拍出《天若有情》戀愛感

改編自2014年的同名韓國電影，由殷振豪執導；邱澤、許瑋甯、蔡振南、鍾欣凌、藍葦華、陽靚及黃路梓茵等人主演，電影現已上映，台灣方面大收約4億台幣（約1億1000萬港元）、內地大收2.6億人民幣（約3億1200萬港元），口碑更是爆炸性的好。



《當男人戀愛時》口碑極好。（電影劇照）

台版跟韓版的分別

對於翻拍韓國電影《當男人戀愛時》成為台版，大部份影迷都會想知道當中的分別，導演殷振豪接受《香港01》電郵訪問時先講到韓國比較大男人主義，原版的女主角（韓惠軫 飾）比較柔弱，在戀愛裡面會縮得很小很小，以男生的世界觀為主，當她面對流氓愛人去打架受了傷就是哭，求他不要這麼做。但回到台灣，同樣的劇本，這個女生浩婷（許瑋甯 飾）絕對不可能逆來順受，她講話不一定大聲，但氣場跟骨氣，對於人生中的某些堅持，不會輸給來討債的流氓男主角張孟成（邱澤 飾）。

許瑋甯在戲中很多時候都要靠自己度過難關，而且表現出滿有骨氣及氣場。（電影劇照）

台灣男生看似溫柔 卻很笨很天真

另外導演也有說到觀眾看台版時，會不自覺的跟着邱澤一起愛上浩婷，他：「我跟邱澤每一場戲都會討論，不管你是不是討債的人，男人看了一定會會心一笑的部份，會是甚麼？」有一場戲浩婷在水果攤開始畫約會承諾書的格子，原本還在逞兇鬥狠的阿成轉過來看到時立刻竊喜，這個部份就是男生看了會偷笑的，但他又絕對不會在自己喜歡的女生面前、展現絲毫暗爽的情緒。

台灣男生很多時候看似溫柔，但是很笨很天真，以為自己控制得了但完全沒有，總是搞砸的那一方，例如說：就算迷路了還是死不肯開Google Maps、也不肯問人。就像戲中浩婷說想把房子退租，換到小套房去，阿成立刻說：「跟着我不能過歹（壞）日子。」如果女生說到60分，男生就要說到80分，還不一定做得到，但一定要先講出來，帥給你看。

導演殷振豪每一場戲都會跟邱澤討論。（官方照片）

導演睇足原版3次 留下可行性高的骨幹

導演自言都有看過原作《不標準情人》（台譯／男子가 사랑할 때），更看了3次仍覺得很感動，電影成功之處在於劇情上的架構，就是一些感人梗、轉折梗，或是笑梗，有幾個重大的轉折或是情節已經很夠用，可行的東西直接沿用過來就好，沒必要去硬改。

導演希望做出如《天若有情》、《旺角卡門》等經典愛情電影。（電影劇照）

導演望望拍出《天若有情》《旺角卡門》戀愛感

我們把厲害的骨幹拿來，不錯的留着，花時間找當中的靈魂，加上演員們火花，還有主創人員的參與，再有我們自己的改編。例如討債老闆一角，調查過後發現在台灣做互助會的大多數都是大姊頭，因為它是從標會來的，那標會又是從菜市場的邏輯來的，所以現在如果去菜市場，喊聲的幾乎都是大姊頭，就是里長會怕他的那種，那個才是最真實靠近我們的，也因此才把角色改成菜市場的大姐頭。

而且我們也嘗試做出經典的愛情電影，例如《天若有情》、《旺角卡門》，將男主角的視覺年齡更接近女主角，製造粉紅泡泡戀愛感。

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