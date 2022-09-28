黃秋生憑《白日青春》提名金馬影帝　撞正生日以12字分享入圍感言

【金馬獎／黃秋生／林家棟／張繼聰／張孝全】第59屆金馬獎近日公佈提名名單，最佳男主角方面，由黃秋生、林家棟、張繼聰，對決台灣代表張孝全、游安順。黃秋生在《白日青春》演出落魄的的士司機，他過去多次拿下金馬獎男配角，也有望首次拿下金馬影帝，他開心提到自己的農曆生日是9月2日，恰巧入圍公布當天就是農曆9月2日：「今天就是我的幸運日，很巧合。」



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張孝全今年在《罪後真相》與《童話・世界》都表現傑出，最後評審一致集中票數給《罪後真相》，認為他在片中的沉穩表演值得肯定，他開心感謝金馬執委會、評審以及劇組團隊：「拍攝過程非常愉快，《罪後真相》即將在10月底（在台灣）上映，希望大家喜歡。」

游安順、張繼聰都是配角專業戶，此次分別以《一家子兒咕咕叫》、《窄路微塵》首次入圍金馬影帝，而林家棟兩年前才以《手捲煙》入圍金馬影帝，如今又以《智齒》再戰影帝，實力再受肯定。

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