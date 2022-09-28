《咒》小童星打破金馬紀錄成最年輕入圍新人　年僅6歲演技卻超強

第59屆金馬獎頒獎典禮將在11月19日展開，日前公布入圍名單，最佳新演員的部分由入圍的有《咒》黃歆庭、《哈勇家》張祖鈞、《我吃了那男孩一整年的早餐》周興哲、《白日青春》林諾和《一家人兒咕咕叫》胡智強。



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於台灣電影《咒》飾演「朵朵」的小童星黃歆庭今年6歲，是「最佳新演員」獎項史上最年輕的入圍者，她知道入圍時很開心：「媽媽之前有給我看過頒獎的影片，我知道是一個頒獎典禮，有入圍名單，知道這個獎很厲害，但不知道自己是有史以來最年輕的入圍者，沒有覺得自己很厲害。」還沒有準備好要走紅地氈，但想穿的像公主一樣，媽媽說入圍之後要送給我一顆扭蛋。

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而在《白日青春》裡與黃秋生相庭抗禮、一點都不遜色的巴基斯坦男孩林諾，今年也才10歲，金馬執委會執行長聞天祥讚賞：「他是一個小孩身、大人魂的演員，是天生的演員。」

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《哈勇家》張祖鈞以平常心看待入圍，得知當下，他在下課回家的路上：「邊走邊聽直播，聽到自己名字時站在路邊愣住五分鐘，整個嚇到，沒想過自己會入圍」，「比較激動的是姐姐，馬上在社交平台公布，自己還沒跟爸媽說，他們可能抱在一起哭吧」，最後不忘向劇組喊話：「辛苦大家了，大家都是最棒的素人演員。」

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新演員裡年紀最大的周興哲，以電影處女作《我吃了那男孩一整年的早餐》角逐，聞天祥提到：「他在片中和怪物新人李沐在對手戲上一來一返，很有張力，因此獲得提名。」知道此消息時，周興哲人在義大利，特別越洋用英文寫下入圍感言：「It taste like sweet wine，and it feels like I’m up in the clouds。」他表示入圍就像品嚐了醇美的酒般，飄飄然地宛若漫步在雲端，他更不忘感謝該片所有台前幕後的夥伴們，「有你們，才有這些甜美的果實！」也感謝所有的小粉絲、媒體先進和電影公司、經紀公司，表示自己將更加努力，以不負大家期待！

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