《咒》小童星打破金馬紀錄成最年輕入圍新人　年僅6歲演技卻超強

第59屆金馬獎頒獎典禮將在11月19日展開,日前公布入圍名單,最佳新演員的部分由入圍的有《咒》黃歆庭、《哈勇家》張祖鈞、《我吃了那男孩一整年的早餐》周興哲、《白日青春》林諾和《一家人兒咕咕叫》胡智強。



於台灣電影《咒》飾演「朵朵」的小童星黃歆庭今年6歲,是「最佳新演員」獎項史上最年輕的入圍者,她知道入圍時很開心:「媽媽之前有給我看過頒獎的影片,我知道是一個頒獎典禮,有入圍名單,知道這個獎很厲害,但不知道自己是有史以來最年輕的入圍者,沒有覺得自己很厲害。」還沒有準備好要走紅地氈,但想穿的像公主一樣,媽媽說入圍之後要送給我一顆扭蛋。

而在《白日青春》裡與黃秋生相庭抗禮、一點都不遜色的巴基斯坦男孩林諾,今年也才10歲,金馬執委會執行長聞天祥讚賞:「他是一個小孩身、大人魂的演員,是天生的演員。」

《哈勇家》張祖鈞以平常心看待入圍,得知當下,他在下課回家的路上:「邊走邊聽直播,聽到自己名字時站在路邊愣住五分鐘,整個嚇到,沒想過自己會入圍」,「比較激動的是姐姐,馬上在社交平台公布,自己還沒跟爸媽說,他們可能抱在一起哭吧」,最後不忘向劇組喊話:「辛苦大家了,大家都是最棒的素人演員。」

新演員裡年紀最大的周興哲,以電影處女作《我吃了那男孩一整年的早餐》角逐,聞天祥提到:「他在片中和怪物新人李沐在對手戲上一來一返,很有張力,因此獲得提名。」知道此消息時,周興哲人在義大利,特別越洋用英文寫下入圍感言:「It taste like sweet wine,and it feels like I’m up in the clouds。」他表示入圍就像品嚐了醇美的酒般,飄飄然地宛若漫步在雲端,他更不忘感謝該片所有台前幕後的夥伴們,「有你們,才有這些甜美的果實!」也感謝所有的小粉絲、媒體先進和電影公司、經紀公司,表示自己將更加努力,以不負大家期待!

