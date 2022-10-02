Netflix《食人魔達默》氛圍極詭異　鄰居被餵人肉三文治真有其事

近期最多人討論的歐美劇，應該是由Evan Peters主演的Netflix新劇《食人魔達默》（DAHMER）。劇集改編自真人真事，並記錄了主角連環殺人犯Jeffrey Dahmer在1978至1991年間，殺死及肢解17名男子，期間除了食用受害者的人肉及內臟，還請鄰居吃人肉三文治。劇集上架後大獲好評，更立即成為全球點播排行榜冠軍，不過由於氛圍詭異，加上還原了不少食人情節，讓部分劇迷指捱不過第一集。

《食人魔達默》（DAHMER）已於Netflix上架。（Netflix）

《食人魔達默》雖然詳細講述了食人魔Jeffrey Dahmer的犯案過程，包括誘騙男子到家中，在飲料落藥並將對方勒死後，做出姦屍、肢解、食肉等變態行為，但導演和編劇想要探討的事件還要多。劇集不只由主角的視覺來呈現Dahmer這位連環殺人犯那種壓抑不住慾望及犯案後的罪疚感，更將當時社會出現的白人主義、媒體報道、法律及執法漏洞等角度來探討社會問題。

劇集詳細地講述連環殺人犯Jeffrey Dahmer的犯案過程。（劇集畫面）

Evan Peters飾演Jeffrey Dahmer。（劇集畫面）

Evan Peters在劇中的演技非常出色，絕對有能力問鼎視帝殊榮。（劇集畫面）

劇集的拍攝手法及色調都跟《破案神探》（Mindhunter）有點相似。儘管劇集一直圍繞主角如何殺人肢解及食人肉，但劇集卻沒有血淋淋的肢解畫面，而是透過慢鏡、配樂及聲效來交代恐怖畫面。值得留意的是，《食人魔達默》運用了大量行為側寫（criminal profiling）的手法來刻畫整個過程，帶領著劇迷去思考主角的犯案原因、扭曲的內心、家庭教育等問題。從而令人深入思考，到底連環殺人犯是天生的，還是後天成長環境造成的？

Jeffrey Dahmer在1978至1991年間，殺死及肢解17名男子，期間除了食用受害者的人肉及內臟。（劇照）

Jeffrey Dahmer的真身。（Netflix）

在觀看劇集時，有劇迷都對當中的情節大感不安。首集有鄰居向達默投訴其單位內傳出的惡臭愈來愈濃烈，當時他解釋臭味來自家中死去的熱帶魚。其後當一名受害人幸運地逃脫後報警，才揭發臭味來自家中的屍體殘骸。警方在達默家中發現各式各樣的人體殘肢，包括男性生殖器、人頭、心臟......

警方在達默家中的雪櫃中發現幾顆人類心臟。（劇集畫面）

達默殺人肢解後將屍體處理後，把骸骨放在家中。（劇集畫面）

在另一幕，達默將一份三文治給鄰居品嘗。由於自從達默搬進來後，單位一直發出惡臭，令鄰居起疑。當問及三文治的餡料是什麼，達默就說：「像豬肉般。」有劇迷在討論區表示看到人肉三文治後作嘔，並質疑現實中達默是否真的將人肉給鄰居吃。翻查新聞後，發現人肉三文治事件真有其事，更達默鄰居表示曾被這位食人魔餵食多人肉。