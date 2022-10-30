死亡天使｜以護士作掩飾落藥殘殺400病人　殺人狂才是悲劇主角？

由奧斯卡影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）及影后Jessica Chastain主演的驚悚電影《死亡天使》（The Good Nurse）在Netflix上架前已備受關注，艾迪烈柏尼今次一改風格首演反派，觀眾除了期待兩位實力派演員鬥戲之外，戲中改編的護士殺人事件亦令人心寒極致。

《死亡天使》已於日前在Netflix上架。（Netflix）

改編自真人真事的《死亡天使》（The Good Nurse），根據美國作家Charles Graeber的書籍《The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder》拍攝而成。劇情主要講述表面斯文善良的盡責男術士Charles Cullen（Eddie Redmayne飾），自1988年起，在16年間分別於多間醫院隨機為手無搏雞之力的病人注射致命藥物，最終殘殺400多人，成為美國史上殺人數目最多的冷血連環殺手。

艾迪烈柏尼今次一改風格首演反派，演出令觀眾非常期待。（劇照）

不過電影的焦點並不是放在Charles Cullen如何殘殺奪命病人，而是由單親護士媽媽Amy（Jessica Chastain飾）的觀點切入。Amy照顧兩個女兒之外，晚上還要上夜班導致健康出現問題。某天新來的護士Charlie不僅善解人意且為人和善，兩人迅速成為好友，但自好友入職以來，每個月突然死亡的病人激增，解剖後更發現病人體內發現有胰島素與地高辛。

電影由奧斯卡影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）及影后Jessica Chastain主演。（劇照）

Jessica Chastain飾演單親媽媽。（劇照）

在現實中，由於證據不足，警方未能起訴Charles Cullen，令他逍遙法外多年，直到2003年才被揭發惡行。被捕後，Charles聲稱殺害病人是因為想幫助他們解脫，可惜經過調查後發現大部分病人都並非重症患者。

艾迪烈柏尼所飾演的Charles Cullen在16年間殺害了400多名病人。（劇照）

Charles Cullen的殺人事件成為了犯罪心理學者的研究對象，深入了解他得背景後發現他的人生亦是一場悲劇。他是8個兄弟姐妹之中年紀最細，父親、母親、姐姐相繼離世，經常被其他兄弟姐妹欺凌，9歲便試過自殺。由於在破碎的家庭中成長，對Charles造成嚴重的心理創傷，其後去到高中輟學加入美國海軍期間，飽受同袍欺凌。待在海軍幾年間，他多次企圖自殺及精神崩潰，最後被送進海軍精神病院。

Charles Cullen被捕時僅承認殺害了40多人。（Getty Images）

離開海軍後，Charles決定修讀護理系，畢業後在不同的醫院及醫療中心工作。其後認識妻子Adrienne Taub後結婚，並誕下兩個女兒。生活看似重回正軌之際，Charles繼續出現虐待寵物的異常行為，最終離婚收場。那麼究竟他殺害400多人，是滿足自殺不遂的病態心理，還是對世界和人恨之入骨，至今仍不知道他犯案的真正動機。