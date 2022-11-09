黑豹2｜入場前搶先了解全新角色納摩　率領水底強國入侵瓦干達

【黑豹2／Black Panther 2】Marvel年度壓軸力作《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）承襲Marvel電影宇宙（MCU）的壯闊場景，還有不少角色登場亮相，其中最引人矚目的是由墨西哥演員泰諾克烏爾塔（Tenoch Huerta）飾演的神秘水底王國統治者「納摩」（Namor）。該角在1939年首次出現於漫畫之中，算是最古老的角色之一、也是漫畫作品第一個變種人。



納摩是人類船長和水底王國亞特蘭提斯公主的結晶，擁有超人的耐力和敏捷度，還能水裡游、空中飛。由於這個角色幾乎都待在水裡，扮演納摩的泰諾克烏爾塔勢必得識水性，但事實剛好相反，他在電影拍攝結束後，才透露自己根本是個乾鴨子。

【圖輯】一眾女星鬥性感！點圖放大看《黑豹2：瓦干達萬歲》首映紅地氈👇👇👇

+ 11

泰諾克烏爾塔在一次訪談中表示：「工作人員曾問我會不會游泳？我回答說『我從來沒有淹死過』，但其實我根本不會游泳。」當然他沒有把事實告訴Marvel，否則他根本不會得到這個夢寐以求的角色，當然他後來拼了命學習水裡的一切技能，好確保納摩在銀幕前看起來無所不能。事後他解釋：「我們墨西哥人就是這樣，我們從不會說不！」

提到強大的新角色，導演Ryan Coogler表示，納摩既是英雄也是反派，他在片中帶領塔洛坎攻打瓦干達，塔洛坎是一個隱藏在水底的高級文明世界，在《黑豹》的結尾，「黑豹」鐵查拉（T'Challa）在聯合國公開了瓦干達的存在，卻讓同樣隱匿於世界局勢之外的塔洛坎被迫公諸於世並面對各種威脅，因此惹怒了納摩。

【圖輯】點圖放大看《黑豹2：瓦干達萬歲》精彩劇照👇👇👇

+ 11

雖然塔洛坎與瓦干達處於敵對狀態，但泰諾克烏爾塔依舊堅持納摩是反英雄，絕不是反派人物，他解釋，超級英雄並不總是相處融洽，即使納摩有超級英雄盟友「但他通常不會信任地表居民，就像瓦干達總是對外人保持警惕一樣」。

此外，為了將塔洛坎這個水底強國的面貌呈現在觀眾面前，Marvel花了兩年的時間重新建構，以《黑豹》美術設計獲得奧斯卡的設計師Hannah Beachler，這次不但將瓦干達建造得更華麗也更日常，同時還得挑戰將幻想的水中王國栩栩如生地搬上銀幕。

【圖輯】點圖放大看《黑豹2：瓦干達萬歲》個人海報👇👇👇

+ 11

Hannah Beachler認為水下的城市必須用石頭建造，並充滿了瑪雅文化的建築特色，城市裡有著繽紛的色彩和肖像，代表對文明的致敬，但也同時保有經典的感覺。至於造型師Ruth Carter，則諮詢了不少海洋專家及歷史學者，並將深海元素融入塔洛坎人的外觀中，Ruth Carter解釋：「納摩的服裝反映了他所尊重的傳統及他的國王地位，我們用了很多海帶製作他的頭飾和斗篷，還添加了貝殼和珍珠，讓他可以在各種空間穿梭自如。」

《黑豹2：瓦干達萬歲》劇情敘述鐵查拉國王駕崩後，妹妹舒莉（Shuri）、王太后拉瑪達（Ramonda）、疤古（M'Baku）等眾人努力克服傷痛，他們不但得對抗世人的貪婪，還得保衛國家不被神秘水底強國侵略，他們發現最好的方式，就是團結起來才能為王國開闢新道路。電影將於明天（9號）搶先全美在港上映。

【同場加映】黑豹2│片場照首曝光粉絲翻譯瓦干達文 揭官方將為「黑豹」辦葬禮（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

延伸閱讀：

萬年緋聞對象現身「營業中」！炎亞綸瞬間全身癱軟

賈靜雯心臟挺住！梧桐妹萬聖節「重點部位」藏吸睛辣圖

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】