黑豹2｜查域保斯曼離世2年　拍檔至今仍陷低潮︰一路睇劇本一路喊

【黑豹2／Black Panther 2】Marvel賣座大片續作《黑豹2：瓦甘達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）即將上映，雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）在前集飾演「黑豹」特務女友「Nakia」，此次再度回歸。日前接受聯合報專訪，她提到好友「黑豹」查域保斯曼（Chadwick Boseman）兩年多前因為大腸癌離世，至今仍難以釋懷，更說自己首次看續集劇本時，就大受感動，邊看邊哭。



【圖輯】查域保斯曼2年前病逝 點圖重溫他於《黑豹》的精彩演出👇👇👇

+ 18

提起查域，雷碧達仍洋溢笑容，直說雖然很痛苦，不過感覺也很奇怪，只因為現在一想到他，仍然都充滿著快樂的回憶，「我們上一次拍『黑豹』時，他常會邀請我們去他家開派對，他會找DJ來播歌，也會現場打鼓娛樂我們」，雷碧達更說那幾個晚上，每個人不僅開心吃吃喝喝，到後來全都在盡情跳舞，「有時查域也會停止打鼓，加入我們一起跳，他的舞技真的很好，我現在想起來依舊很開心，認識他真的很幸福」。

【相關圖輯】黑豹2│片場照首曝光粉絲翻譯瓦干達文 揭官方將為「黑豹」辦葬禮（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

雷碧達自曝在失去好友之後陷入低潮，但當她第一次看《黑豹2》劇本時，看到一半就大哭，「這個故事的重點是榮耀查域，雖不會刻意迎合觀眾，瘋狂增加一堆爆破動作戲，但很多壯觀的戰爭戲，依舊讓人嘆為觀止，寫得真的很棒，很感人」。

【圖輯】點圖放大逐格睇《黑豹2：瓦甘達萬歲》預告👇👇👇

+ 8

「瓦干達」是擁有先進科技的神秘國度，如果能掌握該國的高科技，最想做些什麼？雷碧達立刻俏皮微笑，「我的手機不時就要充電，如果可以的話，我想做一支永遠不用充電的手機吧」。在查域離世之後，許多影迷好奇下一任「黑豹」會是誰？雷碧達笑回她不能暴雷，「但我覺得那人也要像查域一樣，仁慈、頭腦清晰而且願意對所有人無私奉獻」。

聞及亞洲有許多「黑豹」以及查域保斯曼的粉絲，露皮塔立刻比起「瓦干達萬歲」的手勢致意，「你們始終一直愛著我們，愛著查域，我們為你們精心拍攝了一部全新的電影，我相信你們一定不會失望」。《黑豹2：瓦甘達萬歲》將於11月9日上映。

【同場加映】回顧十大影星如何變成Marvel超級英雄 「黑豹」行紅地毯時獲急召（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

延伸閱讀：

真的太「走鐘」！網紅走紅毯「一下車就露出私密處」

男星命喪梨泰院！友人悲痛證實「拜託送他最後一程」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】