黑豹2入場前精讀6點｜2大新角佈局MCU未來、X-MEN有望正式加入？

黑豹 2 入場前精讀 6 點|Marvel 2022 年最後一齣電影作品《Black Panther: Wakanda Forever》即將在 11 月 9 日正式上映,香港的上映時間甚至要比美國來得更早。由於今集《黑豹》乃是 MCU Phase 4 作品中的最後一章,預料將會有重磅劇情將會揭曉,在入場前先來一個重點預習,讓各位入場時可以好好跟上劇情發展!



【1】MCU 第 4 階段的最後章節

有追看 Marvel 影視作品的讀者,應該都知道 MCU 電影、劇集是以不同「階段 (Phase)」作劃分,而《Black Panther: Wakanda Forever》(下稱《Black Panther 2》)則為 MCU 第 4 階段作品的最後一章,至此絕大部份在未來兩個階段將會佔有戲份的新角色都基本上介紹完畢。

MCU 第5 階段的最終敵人將會是 Kang the Conqueror 征服者康,預料今次《Black Panther 2》會有相關的關於訊息(圖 Marvel)

故《Black Panther 2》作為今個階段的最終章,作用將舉足輕重,據說還會正式帶來「變種人」的概念,或成為對付最終 Boss - Kang The Conqueror 的一大關鍵 ;順帶一提,MCU 第 5 階段將由下年度 2 月上映的《Ant-Man and the Wasp: Quantumania》開始,屆時 King 亦會是戲中的主要反派。

【2】上代黑豹已身故

《Black Panther 2》在 MCU 時間線上十分重要,但其實這齣電影幾乎胎死腹中,最主要的原因是在上集《Black Panther》以及其他 MCU 作品中飾演「黑豹」T’Challa 的演員 Chadwick Boseman 在《Black Panther 2》的前期準備階段就已經因癌症離世。

上代黑豹 T'Challa 的演員於 2020 年不幸因癌症離世(圖 Marvel)

而由於 Chadwick Boseman 的演出實在太深入民心,坊間對於 Marvel 潛在的換角舉動十分反對,在多番考慮之後,Marvel 最終宣布不會讓任何演員代 Chadwick Boseman 演出 T’Challa 一角,改為在電影中交代 T’Challa 的死亡,作為對一位優秀演員的最後致敬。

【3】世界已知曉瓦干達的「秘密」?

在 Wakanda、瓦干達這個國家在 MCU 內初登場之時,全球其他國家一直以為她只是一個以農業為本的第三世界國家,但其實瓦干達一直靠著極豐富的振金(Vibranium、即美國隊長盾牌所用的物料)礦藏發展出超越全球水平的高科技,並且作為世代嚴守的秘密;直至上集《Black Panther》的結尾,T’Challa 才決定對外分享這些資源與知識,但究竟分享了多少部份,暫時就未見交代。

《Black Panther》的結尾,T’Challa 在聯合國的會議廳公開表示會對外分享瓦干達的資源與知識(圖 Marvel)

然而值得一提的是,從 Phase 3~4 的作品中所見,瓦干達目前基本是 MCU 世界中科技水平最高的代表勢力,除了在《Endgame》中為復仇者組織提供協助,瓦干達亦為「Winter Soldier(寒冬戰士)」Bucky Barnes 提供嶄新的機械義肢,以及在《Falcon and the Winter Soilder》的結尾為新美國隊長 Sam Wilson 提供由振金打造的新型飛行服。

【4】新黑豹是誰?

雖然 T’Challa 已逝,瓦干達仍然需要一位守護神、亦即新一代「黑豹」,本來坊間對於這個位置的接任人選仍然是眾說紛紜,有說會是高山部落的族長 M’Baku 接任,更有人提出上集的反派、 T’Challa 的堂弟 Killmonger 根本未死、回來接下皇位,但 Marvel 則選擇不保守秘密,在預告片中直接顯示新黑豹的全身身姿,而其很大機會就是 T’Challa 的皇妹 Shuri。

Shuri 面上的戰鬥圖騰與新黑豹基本一致(圖 Marvel)

【5】新角色 - 海王 Namor(納摩)

上面提到,MCU Phase 4 的作品有不少目的都是為新角色作出鋪陳,《Black Panther 2》亦不例外,首要的角色就有目前於預告片中作為敵對勢力登場的海王 Namor 。

在原著漫畫中,Namor 是古代沉入海中的阿特蘭蒂斯(Atlantis)之王,擁有超人體格而且可以透過腳踝的翅膀高速飛行,一直以來是屬於正邪參半的角色。

Namor 真的用腳來飛行的…不要問我如何做到(圖 Marvel)

不過據目前的情報來看,MCU 版本的 Namor 出身地或會變成亞茲達克文明神話中的雨神之國 Talocan,而 Namor 的能力來源亦將來自「變種」,若然屬實,他將是 MCU 中除 Ms.Marvel 以外的另一位變種人。

【6】新角色 - Iron Heart(鋼鐵心)

除了 Namor 之外,今次在《Black Panther 2》中粉墨登場的新角色還有日後以「Iron Heart(鋼鐵心)」名號行走江湖的黑人少女 Riri Williams。

在原設定中,Riri Williams 年齡只有 15 歲,但已經破格被美國麻省理工取錄,是一名乎其實的天才少女,因受到 Tony Stark 的啟發,而利用有限的資源製作了自己的飛行裝備,後來成為少年復仇者的一員。

於《Black Panther 2》的預告片中,刻意安排 Riri Williams 重演當年 Tony Stark 製作第一代鋼鐵裝的畫面(圖 Marvel)

於《Black Panther 2》中,預計 Ironheart 的起緣故事應該不會改變太多,但就會在今次瓦干達遭遇危機時受到招攬,與另一名天才少女 Shuri 的互動應會十分有趣,另外瓦干達的振金與科技應會為她帶來不少發展的「本錢」(畢竟她之後還有一整季擔大旗的劇集要在 Disney+ 上架)。