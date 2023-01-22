新年寂寞難耐？7套Netflix三級片慰藉身心　睇《性解碼》學性知識

喜歡看情慾片，但是又不想看簡單粗暴的「愛情動作片」，相信這是許多18禁影片愛好者的心聲。這裡給大家推薦幾部Netflix上有劇情、有色慾的超好看影視作品。



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一、《全裸監督》（AV帝王）

這是一部Netflix上超大尺度的日本情慾片，這部片一共有兩季，故事開端主要以男主目睹妻子帶著情夫回家發生性關係，剛巧被提早回家的男主撞見，男主躲在一旁目睹妻子和情人激烈性愛後的生活變化。

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二、《性／生活》（Sex/Life）

這部片子講述的是已經嫁為人妻的女主，夢見了和前男友的性愛場景，回到現實中其實是自己新生的寶寶在吸吮母乳。女主擁有美滿的婚姻，優秀的丈夫可愛的孩子，過著幸福溫馨的日子且衣食無憂，但是她骨子裡仍然懷念婚前放蕩刺激的日子。原來婚前的她並非如今賢妻良母的模樣，昔日的她過著荒唐的日子，有一位性感狂野的前男友並且她也享受著刺激的性愛生活，如今幸福婚姻讓她覺得厭倦，她會選擇出軌追求刺激還是守護家庭呢？片中讓不少觀眾熱議的亮點便是女主前男友超大尺寸的陰莖，據說有24cm？

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三、《性解碼》（Sex Explained）

這是一部講解性愛知識的片子，享受性愛之前一起看看這部科普一下性知識吧！這部片子每一集時長20分鐘，會根據社會、科學和歷史角度講解性知識，是愛愛百科全書。

四、《黯慾橫流》（Dark Desire）

故事講述女教授離開家中在外度過一個刺激的週末，他在這個時期遇上了改變她命運的小鮮肉，兩人火速發展並且展開火辣激情的肉體關係。只是激情過後，二人的結局以悲劇結尾，此後讓她留下心理陰影懷疑著身邊人的真實一面。

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五、《禁室365天》（365 Days／禁錮之慾）

有霸總有性虐情節，簡直是霸總控女孩們的福音18禁片。男主是黑社會首腦，因看上前來旅行的女主將她禁錮後表示如果女主365天裡沒有愛上他便放她離開。其中男主居然叫來了一名妓女為他進行性行為，大尺度另類色誘女主。後來，兩人越愛越激烈，性愛畫面不忍直視，其中一季女主還有出軌男二的畫面，甚至有男主和男二的男男性愛畫面。看這部片，要有很強的心理抗壓能力喲！

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六、《碳變》（Altered Carbon）

這是一部講述一名囚犯冰凍了250年後，在科幻時代利用新身體重新復活並且有機會破解離奇凶案還自己自由身。雖然這是一部科幻片，但是裡頭不缺乏裸露和性愛片段，演員們幾乎三點全露，尺度非常大。

七、《凡爾賽宮》（Versailles）

現代的情慾片不夠過癮不夠有風情？那麼喜歡情慾片的你必須看這部西方古代情慾片，就算是貴族，穿起華麗的服飾，脫去華服後也有欲罷不能的性慾。在這所華麗的凡爾賽牢籠裡，有滿滿激情的床戲。

喜歡看情慾片的人們記得把這個清單收藏起來喔！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】