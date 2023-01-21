窄路微塵影評｜紀錄香港疫情慘況引共鳴　片名隱喻道盡小市民心聲

【窄路微塵／影評】從2020年開始至今，在這兩年多的時間，世界各地均被疫情受困著，生活在香港的你和我，一同地面對疫情帶來的生活影響。香港新晉導演林森首部執導的劇情長片，藉著片中兩位來自基層的人物，反映著香港現實面對疫情的困擾，影響市民的日常生活。《窄路微塵》一對同是天涯淪落人，疫情下面對的生活困境，嘗試尋找人生的希望與目標，張繼聰與袁澧林的演出令人眼前一亮。



《窄路微塵》故事中的阿窄（張繼聰飾），經營小型的清潔公司，近年因為疫情的關係，阿窄表面看起來多了一點生意，可是卻因為疫情，清潔用品來貨問題，生意更難做。但是，客源依然，阿窄需要找請人幫他分擔工作。住在同一棟大廈的年輕少女Candy（袁澧林飾），獨自養育女兒細朱（董安娜飾），為了維持生計，她到了阿窄公司求職，希望可以賺錢照顧細朱。兩位來自不同背景的小人物，二人相遇，合力共營生意，彼此燃起對於未來生活的憧憬。可是，一個無心之失，阿窄和Candy的距離漸漸疏遠…

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導演林森曾執導劇情短片作品《暉仔》、《綠洲》、《空中樓閣》，以及跟任俠合導劇情長片作品《少年》，他的首部個人執導的劇情長片，則以過去兩年香港經過的疫情作為故事的背景，透過兩位生活在社會比較低下階層的阿窄和Candy，藉著他們承受疫情影響下帶來的壓力，面對生活的困境之時，如何釋懷這份沉重的心情，繼續努力生存下去。

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電影的開端，已經設定了故事發生的時間 — 在這寂靜的晚上，獨自在餐廳裡進行消毒清潔工作，戴上防毒面罩的阿窄，走到車旁抽著煙，感到當前生活的迷茫，不管是怎樣，他仍然要一直地走下去。可是，他可會看到人生的一絲光希望嗎？直到Candy的出現，阿窄漸漸感到多一點的盼望，他們一起清潔，一起吃飯，儘管阿窄對Candy的認識還未夠深，但是他仍然希望Candy成為自己心裡的一份安慰，掩蓋著他的沉重壓抑。

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Candy是一名未婚母親，她與女兒細朱相依為命，一直過著逃避的日子，電影並沒有刻意地描寫Candy的背景，只是知道她一直要努力賺錢照顧細朱，因為阿窄的招聘廣告，二人的關係才漸漸連繫著。Candy與細朱一直住著四面踫壁，沒有窗戶的小房間裡，她彷似是埋藏著只有自己才知道的秘密，細朱也只好在大廈的一道窄路前的窗戶，感受街外的陽光，一光一陰，正好為Candy與細朱兩者的性格形成對比。

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電影中的人物，經常地戴上了口罩，無疑是在勾起了當時香港的現實情況，回想起兩年前，幾乎每一位香港人都在爭相地購買口罩（還是搶購呢？），彷似是「炒賣品」般，但並不是所有人都能夠負擔得起這昂貴的金錢購買，有些人只好以不同的方式把口罩清潔再重用，令整個社會的氣氛變差… 電影中既是呈現出那刻香港的沉重氣氛，不少店舖餐廳相繼結業，從影像裡卻產生不少的共鳴。

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片中兩位主要的演員 — 張繼聰與袁澧林於片中均有精彩耀眼的演出，張繼聰飾演的阿窄角色性格比較內歛含蓄，他在演出上擺脫過去較誇張的演出方式，細膩平實，跟去年的《馬達蓮娜》的演出有點相近，展現出角色的神髓。袁澧林今次演出的單親母親角色Candy，角色設計比較年輕，但背後卻似是承受著很多的經歷，跟演出細朱的董安娜之間的母女之情，從彼此之間的火花漸漸地滲透出來，演得細緻感動。

《窄路微塵》的片名亦具有含意，「窄路」既是可以代表著片中的主角阿窄，故事從他的第一身角度，伸延至不同的人物故事，包括Candy與細朱母女的生活和關係，同時也可以表達阿窄與Candy生活在這條狹窄的道路上，一直地走下去；而「微塵」則是代表著他們二人，或許… 這也可以表達為每一位生活在香港的你或我，大家一起曾經經歷的高低起迭，一起解決眼前的困境，一起繼續走下去！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​