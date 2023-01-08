窄路微塵專訪︱想搣甩文青女神　袁澧林：Candy係我MK一面嘅極致

袁澧林憑《窄路微塵》提名金馬影后，亦希望作品讓她搣甩「文青女神」的標籤。（葉志明 攝）

香港電影《窄路微塵》於去年12月21日正式上映，電影上映前男女主演張繼聰與袁澧林已於台灣第59屆金馬獎提名「最佳男主角」及「最佳女主角」，為二人的表現賦予肯定，亦造就絕佳口碑。《窄路微塵》上映後曾傳出告急傳聞，然而隨聖誕及緊接的新年檔期漸入佳境，更多觀眾得以入場欣賞到二人的演技。

張繼聰與袁澧林憑《窄路微塵》，於去年金馬獎上提名「最佳男主角」及「最佳女主角」。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林近日接受《香港01》獨行專訪，談及《窄路微塵》作為她演員事業的一大里程、Candy一角與自己的個人連繫，並當中的深切感悟，令觀眾更認識致力搣甩「文青女神」稱號的演員，所經歷的爭扎。

袁澧林就《窄路微塵》再次接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

微塵條路「窄窄哋」？

《窄路微塵》上映翌日，男主角張繼聰便於社交媒體上表示「告急」，電影場次已開始遭到刪減，上映日僅收15萬票房。對袁澧林而言，令她首度有「票房」的意識：「其實我以前並不會留意票房，《窄路微塵》是第一次。我覺得《窄路微塵》是一個頗特別的情況，對我來說，這部作品在藝術電影的定位下希望能夠有商業價值，所以希望在票房上能夠做出一些成績；但同時在商業市場中，又會將它定義為小品題材電影。」她續指：「我不太肯定電影公司是否這樣想，但我就有這個感覺，但我看見票房在聖誕、新年後的確出現起色，超過了400萬，口碑累積下也實在不錯。」

袁澧林透露，《窄路微塵》在聖誕新年後漸入佳境，票房成績已跨越400萬。（葉志明 攝）

票房成績有起色之餘，最令袁澧林感到滿足，是觀眾對自己表現的回饋：「很多觀眾也會發訊息給我，講他們的感受，其實很開心，因為這些感受都很直接、真誠，因為他們若非有深切的感受，根本不能分享如此長篇的感想。而其實評論家也十分認可這部電影，所以在我和電影界的層面中，其實也贏了很多。」

袁澧林於社交媒體上，擁有超過33萬追踪者，不時也會就新近作品分享感受。（袁澧林IG截圖）

《窄路微塵》過後，「文青女神」不再？

袁澧林多年來被稱為「文青女神」，這個刻板印象深入粉絲與觀眾心目中。近日，在疫情放寛下，她亦在社交媒體上就《窄路微塵》發布了一則深度自評，從字句裡透露出「文青女神」獨有的文學知識與修養。袁澧林在訪問裡笑指：「裡面的文學理論性知識，其實都在大學期間吸收。」而她亦捉緊「文青女神」的關鍵詞，透露了真切的感受：「『文青女神』這個名字跟了我太多年，其實我很想他快點走，如果不是《窄路》，其實這個標籤也會繼續跟着我，但其實這個標籤沒有什麼意思，就算一個人會讀書、關心社會、會閱讀，並不代表一個人的形象、談吐會很不自由。」

疫情放緩影響《窄路微塵》票房？ 袁澧林深度自評︰不認為是賣慘

被稱為「文青女神」與否，袁澧林素來也有閱讀習慣。（袁澧林IG圖片）

究竟「文青女神」的標籤對袁澧林而言，造成多深刻的影響？袁澧林表示：「大家在看《窄路》的時候也會不禁問『佢唔係好斯文嘅咩？』我就會想為什麼要這樣限制一個人呢？其實刻板印象就是有這個問題。」她續指：「當然我會有閱讀習慣，因為作為演員需要涉獵很多方面的知識，例如懂得跳舞會很加分，因為在形體上會有莫大幫助；如果你有豐富的文學修養，文學能夠幫助你認識世界、認識人物，演員對人物的了解其實很重要，一個故事最有趣的地方在於人物的深度與獨特性，在許多文學、嚴肅文學中我們便可以看到許多價值。」

袁澧林於《窄路微塵》裡的Candy一角，與「文青女神」刻板印象具有極大反差。（《窄路微塵》電影劇照）

作為演員，袁澧林亦涉獵不少新舊電影作品：「我許多類型也會閱讀，但最喜歡的還是看電影。許多媒介其實也有藝術成份，但不知道為什麼電影最能夠捕捉到我的想法與注意。可能因為有影像，而我亦非常喜歡看演技，很喜歡看演員做戲，亦結合了幾種藝術形式。」

袁澧林提到自己最愛看電影，會落足眼力欣賞演員的演技。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林在訪問中急不及待地分享：「最近影響我最深的一部電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），其實我寫了許多關於這部電影的文字，但一直未有時間整理，所以還未有向大家分享。」她續指：「對我而言，它道出了許多看似虛無的價值觀，令我非常認同。這一兩年裏，我經常思考自己為什麼要活着、活着的意義。因為這段時間無法捉緊許多自己珍惜的價值，無力感非常大，令我覺得這個世界非常不美麗。」

由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》，是最近影響袁澧林最深的電影。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

透過楊紫瓊在《奇異女俠玩救宇宙》的演出，袁澧林對人生的命題有所感悟：「這部電影的重要性便在於女主角的世界正在崩塌，過着非常差的生活，但穿梭於多元宇宙之後，她選擇了回來這個爛透的世界，我覺得這個重點非常對啟發性，道出了人其實在這個世界中還有真善美，改變了我對這個世界的看法。可能我對人、事、物的看法許多時候也很深，令我很難受很難受，但我發覺只要一轉念頭，這個世界有很多事也很美好，有許多事也值得細味感受。」

袁澧林表示自己經常思考自己為什麼要活着、活着的意義。（葉志明 攝）

袁澧林的多元宇宙

袁澧林過去曾經於不少《窄路微塵》的訪問中，表示自己與Candy一角在基層出身等背景上有不少相近之處。被問及Candy會否為自己平行時空裡的分身，袁澧林意外地表示：「可能Candy是這個宇宙裏的我。我覺得人有許多面向，Candy可能是我其中一個面向的極致。講真，有誰沒有MK過？16歲的時候，也會非常作狀地影相、不知道為什麼和一班朋友談得興起的時候便會想組織家庭，總有過這些MK的特質。又會在對某些男生有幻想、幻想前途，但到頭來全部都是空想。」

袁澧林調皮地表示：「講真！有邊個冇MK過呀！」（葉志明 攝）

袁澧林提到Candy的身世，也不禁憐憫這位與她共度《窄路微塵》拍攝的虛構角色：「但Candy這個角色，就用自己的人生活出了這些幻想，長大後仍然如是。所以我覺得也不用平行時空，我這個時空也有過Candy的時候，幸好我沒有走上她的道路，實在10分崎嶇。但其實我也十分佩服她，在毫無準備下照顧一個小朋友成長，到最後他有很多努力被人看見。」

《窄路微塵》裡的Candy，在毫無準備下照顧一個小朋友成長，令袁澧林感到佩服。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林成為今天被受觀眾認識的Angela，而沒有成為《窄路》裡的Candy，皆因許多重要關頭，她也沒有作出Candy方向的選擇：「我不會視Candy與我的道路為二選一，最少我不會在十多歲的時候『俾人搞大咗個肚』，我不會這樣做。Candy應該是那一種懷孕後在Facebook上寫『我唔會落咗佢！我會生佢出嚟！有BB咪有BB囉！』然後加上『XP』這樣的表情符號。」

袁澧林笑指，Candy一定是那一種懷孕後在Facebook寫上「我唔會落咗佢！我會生佢出嚟！有BB咪有BB囉！XP」的少女。（葉志明 攝）

金馬提名背後

提名金馬獎「最佳女主角」，除了肯定袁澧林的努力，亦令她在《窄路微塵》的演出倍受注目與期待。袁澧林自言並未因此造成壓力：「我主要的壓力來源不是周遭的人，反而來自我自己。因為本身對自己的要求已經非常高，經常批判自己。」

袁澧林表示，演藝事業主要的壓力來源並非周遭的人，反而來自自己。（葉志明 攝）

而袁澧林對自己要求甚高，倒不是開玩笑：「我有一個習慣，會回看自己說話的片段、演出的橋段，我覺得真的『頂唔順』。我先後看了三次《窄路》，我覺得非常難受，一來感覺樣子被放得很大，二來我只看見我自己做得不夠好的地方。」她續指：「對我而言，演員本身就是一個很漫長的修練，並不是一天的光環無限放大，因為其實沒有意思。我覺得自己在不同年齡階段中，看重的事各有不同、抱持着不同角色的心理，所以要繼續向前。」

袁澧林先後看了《窄路微塵》三次，眼光每次都集中在自己演出的缺欠上。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林對《窄路微塵》裡的演出細節，非常嚴謹，她指出：「我覺得有時自己演得太多，例如Candy的『非法行為敗露』一場，令我感到困惑，是不是我與剪接師配合得不夠好？因為電影藝術的特別之處就是有很多部門、工作人員參與其中，而拍攝時我認為那一個驚恐、失措的反應狀態程度適中，但結果出來仍然覺得不夠順眼，演繹上動作太多，亦會想是否被剪走太多？」

袁澧林對自己在《窄路微塵》以至其他作品的演出細節均非常嚴謹。（葉志明 攝）

曾經參與張繼聰主辧的演技工作坊，袁澧林視他為演技導師之一，她感激張繼聰在拍攝《窄路微塵》期間，對她賜教：「阿聰其實在現場給予我許多提醒，尤其是拿捏細節的程度與技巧，影響力足以遍及整部電影。例如『便利店偷竊』一場，我們經過討論後衍出了兩個方向。劇本上的原設計好像《小偷家族》一樣，Candy兩母女非常純熟地進行偷竊，互相交換眼色便將雪條偷走，然後遇到門外的窄哥。」

「便利店偷竊」，是窄哥、Candy與細朱的一場重頭戲，建構了人物設計的基礎。（《窄路微塵》電影劇照）

劇本既然已經寫好，「按本子辦事」理應是最簡單的途徑，但袁澧林表示：「這個版本的缺陷，在於Candy這位母親沒有好好保護女兒、遠離不道德的行徑。而另一個版本，就是母親本身已經『彎彎哋』，連女兒也能察覺，但卻將女兒保護在一個單純的世界中，偷竊只因不忍心眼見女兒比其他人缺乏。兩個版本的出發點不同，亦影響窄哥眼中看到哪一個Candy，如果是後者，窄哥便能夠觸發同情心，令後續更通順。」

雖然《窄路微塵》的劇本非常完整，但在拍攝期間袁澧林、張繼聰與導演林森仍不停地改進。（《窄路微塵》電影花絮照）

老闆古天樂的鐵漢柔情

袁澧林早前於訪談節目上分享，曾被老闆古天樂在拍攝現場鬧喊。她在專訪中回應時表示：「其實被古生鬧喊之後，我很快便渡過了。首先我覺得自己也不應該這麼要面子，我不算是很厚面皮的人，所以當刻真的感到很無地自容，人生第一次有這樣的感覺。但是我的性格很跳脫，很快便覺得其實都是自己『衰』。而且古生的本意亦是從表演上出發，只因為表現不合乎水準才會批評。」

爆谷一周︱自爆曾被古天樂當眾鬧喊 袁澧林︰我可以做好啲

袁澧林解釋被古天樂罵主要因為自己的表現未夠好，演繹生硬死板。（《爆谷一周》節目截圖）

對於被鬧喊的經歷，袁澧林得到以下的總結：「對我來說是一種鞭策、是一種提醒。但很好笑，古生其實鐵漢柔情，他之後一兩日有打電話給我，帶着一貫鐵漢的語氣聲線問我『點呀妳？』，但我感覺到他的溫柔。」

對於被鬧喊的經歷，袁澧林總結為老闆古天樂對自己的鞭策與提醒。（葉志明 攝）

爆喊之作：《送院途中》

「鬧喊」事件，發生於兩年前拍攝的電影《送院途中》，袁澧林提到當時的表現的確未如理想：「我好驚《送院途中》上映！因為我最近配音，看到裡面的片段。電影由卓韻芝執導，其實裡面每個角色均以她作為原型，而我的角色就是一個『爆粗嘅女護士』，經常用粗豪的方法表達自己真誠的說話，拆穿大男人不敢面對自己的虛偽。角色所需的表演能量，我以前從來沒有達到過，加上我收到指令，要我扮卓韻芝，就變成用某種模仿的方法說話，但不知道效果出來如何。」

袁澧林未上映的作品《送院途中》，由卓韻芝執導。（卓韻芝fb圖片）

回首過去數年的拍攝歷程，袁澧林意識到自己有所進步之餘，亦有所感悟：「其實按時序，《送院途中》在兩年前拍攝，煞科後9個月才開拍《窄路》，之後再拍《過時．過節》，但其實面對觀眾也沒有借口，因為觀眾未必會看到我的歷程，只會在意當刻好看與否，所以我也要抱住做到最好的心去演繹。」

最先上映的《過時．過節》，反而是袁澧林最近期參演的作品。（《過時‧過節》電影劇照）

Edan的「價值」

2022年，袁澧林共有三部參演電影先後上映，其中喜劇《闔家辣》、家庭倫理題材電影《過時．過節》，均與MIRROR成員Edan呂爵安合作。提到Edan作為偶像組合成員，跨界電影成為新晉演員，袁澧林坦然表達對他的欣賞：「我唔會稱佢為偶像喎！我與Edan合作了兩部電影，他對演戲非常認真！我不會形容他是跨界來拍電影的偶像，我不會這樣看待他，因為只要他抱持的精神對得住大家、他視電影為藝術的話，就是行內人了，怎會有門檻呢？」

袁澧林盛讚呂爵安在兩部合作電影中的表現。（《過時‧過節》電影劇照）

袁澧林亦肯定了Edan參演電影的重要價值：「而且電影永遠都需要新的面孔，如果他受歡迎，令電影有更多人進場，怎會是壞事呢？偶像的價值來自受歡迎程度，觀眾會看《過時．過節》一類沉重的題材，連喊住全場都肯進場，就證明了偶像的價值。」

至於Edan對自己在《窄路微塵》的演出，袁澧林表示對方未有主動點評：「一陣問下佢先，我唔知佢有冇睇到喎！」