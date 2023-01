窄路微塵專訪︱想搣甩文青女神　袁澧林：Candy係我MK一面嘅極致

袁澧林憑《窄路微塵》提名金馬影后,亦希望作品讓她搣甩「文青女神」的標籤。(葉志明 攝)

香港電影《窄路微塵》於去年12月21日正式上映,電影上映前男女主演張繼聰與袁澧林已於台灣第59屆金馬獎提名「最佳男主角」及「最佳女主角」,為二人的表現賦予肯定,亦造就絕佳口碑。《窄路微塵》上映後曾傳出告急傳聞,然而隨聖誕及緊接的新年檔期漸入佳境,更多觀眾得以入場欣賞到二人的演技。

張繼聰與袁澧林憑《窄路微塵》,於去年金馬獎上提名「最佳男主角」及「最佳女主角」。(《窄路微塵》電影劇照)

袁澧林近日接受《香港01》獨行專訪,談及《窄路微塵》作為她演員事業的一大里程、Candy一角與自己的個人連繫,並當中的深切感悟,令觀眾更認識致力搣甩「文青女神」稱號的演員,所經歷的爭扎。

袁澧林就《窄路微塵》再次接受《香港01》專訪。(葉志明 攝)

微塵條路「窄窄哋」?

《窄路微塵》上映翌日,男主角張繼聰便於社交媒體上表示「告急」,電影場次已開始遭到刪減,上映日僅收15萬票房。對袁澧林而言,令她首度有「票房」的意識:「其實我以前並不會留意票房,《窄路微塵》是第一次。我覺得《窄路微塵》是一個頗特別的情況,對我來說,這部作品在藝術電影的定位下希望能夠有商業價值,所以希望在票房上能夠做出一些成績;但同時在商業市場中,又會將它定義為小品題材電影。」她續指:「我不太肯定電影公司是否這樣想,但我就有這個感覺,但我看見票房在聖誕、新年後的確出現起色,超過了400萬,口碑累積下也實在不錯。」

袁澧林透露,《窄路微塵》在聖誕新年後漸入佳境,票房成績已跨越400萬。(葉志明 攝)

票房成績有起色之餘,最令袁澧林感到滿足,是觀眾對自己表現的回饋:「很多觀眾也會發訊息給我,講他們的感受,其實很開心,因為這些感受都很直接、真誠,因為他們若非有深切的感受,根本不能分享如此長篇的感想。而其實評論家也十分認可這部電影,所以在我和電影界的層面中,其實也贏了很多。」

袁澧林於社交媒體上,擁有超過33萬追踪者,不時也會就新近作品分享感受。(袁澧林IG截圖)

《窄路微塵》過後,「文青女神」不再?

袁澧林多年來被稱為「文青女神」,這個刻板印象深入粉絲與觀眾心目中。近日,在疫情放寛下,她亦在社交媒體上就《窄路微塵》發布了一則深度自評,從字句裡透露出「文青女神」獨有的文學知識與修養。袁澧林在訪問裡笑指:「裡面的文學理論性知識,其實都在大學期間吸收。」而她亦捉緊「文青女神」的關鍵詞,透露了真切的感受:「『文青女神』這個名字跟了我太多年,其實我很想他快點走,如果不是《窄路》,其實這個標籤也會繼續跟着我,但其實這個標籤沒有什麼意思,就算一個人會讀書、關心社會、會閱讀,並不代表一個人的形象、談吐會很不自由。」

疫情放緩影響《窄路微塵》票房? 袁澧林深度自評︰不認為是賣慘

被稱為「文青女神」與否,袁澧林素來也有閱讀習慣。(袁澧林IG圖片)

究竟「文青女神」的標籤對袁澧林而言,造成多深刻的影響?袁澧林表示:「大家在看《窄路》的時候也會不禁問『佢唔係好斯文嘅咩?』我就會想為什麼要這樣限制一個人呢?其實刻板印象就是有這個問題。」她續指:「當然我會有閱讀習慣,因為作為演員需要涉獵很多方面的知識,例如懂得跳舞會很加分,因為在形體上會有莫大幫助;如果你有豐富的文學修養,文學能夠幫助你認識世界、認識人物,演員對人物的了解其實很重要,一個故事最有趣的地方在於人物的深度與獨特性,在許多文學、嚴肅文學中我們便可以看到許多價值。」

袁澧林於《窄路微塵》裡的Candy一角,與「文青女神」刻板印象具有極大反差。(《窄路微塵》電影劇照)

作為演員,袁澧林亦涉獵不少新舊電影作品:「我許多類型也會閱讀,但最喜歡的還是看電影。許多媒介其實也有藝術成份,但不知道為什麼電影最能夠捕捉到我的想法與注意。可能因為有影像,而我亦非常喜歡看演技,很喜歡看演員做戲,亦結合了幾種藝術形式。」

袁澧林提到自己最愛看電影,會落足眼力欣賞演員的演技。(《窄路微塵》電影劇照)

袁澧林在訪問中急不及待地分享:「最近影響我最深的一部電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),其實我寫了許多關於這部電影的文字,但一直未有時間整理,所以還未有向大家分享。」她續指:「對我而言,它道出了許多看似虛無的價值觀,令我非常認同。這一兩年裏,我經常思考自己為什麼要活着、活着的意義。因為這段時間無法捉緊許多自己珍惜的價值,無力感非常大,令我覺得這個世界非常不美麗。」

由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》,是最近影響袁澧林最深的電影。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

透過楊紫瓊在《奇異女俠玩救宇宙》的演出,袁澧林對人生的命題有所感悟:「這部電影的重要性便在於女主角的世界正在崩塌,過着非常差的生活,但穿梭於多元宇宙之後,她選擇了回來這個爛透的世界,我覺得這個重點非常對啟發性,道出了人其實在這個世界中還有真善美,改變了我對這個世界的看法。可能我對人、事、物的看法許多時候也很深,令我很難受很難受,但我發覺只要一轉念頭,這個世界有很多事也很美好,有許多事也值得細味感受。」

袁澧林表示自己經常思考自己為什麼要活着、活着的意義。(葉志明 攝)

袁澧林的多元宇宙

袁澧林過去曾經於不少《窄路微塵》的訪問中,表示自己與Candy一角在基層出身等背景上有不少相近之處。被問及Candy會否為自己平行時空裡的分身,袁澧林意外地表示:「可能Candy是這個宇宙裏的我。我覺得人有許多面向,Candy可能是我其中一個面向的極致。講真,有誰沒有MK過?16歲的時候,也會非常作狀地影相、不知道為什麼和一班朋友談得興起的時候便會想組織家庭,總有過這些MK的特質。又會在對某些男生有幻想、幻想前途,但到頭來全部都是空想。」

袁澧林調皮地表示:「講真!有邊個冇MK過呀!」(葉志明 攝)

袁澧林提到Candy的身世,也不禁憐憫這位與她共度《窄路微塵》拍攝的虛構角色:「但Candy這個角色,就用自己的人生活出了這些幻想,長大後仍然如是。所以我覺得也不用平行時空,我這個時空也有過Candy的時候,幸好我沒有走上她的道路,實在10分崎嶇。但其實我也十分佩服她,在毫無準備下照顧一個小朋友成長,到最後他有很多努力被人看見。」

《窄路微塵》裡的Candy,在毫無準備下照顧一個小朋友成長,令袁澧林感到佩服。(《窄路微塵》電影劇照)

袁澧林成為今天被受觀眾認識的Angela,而沒有成為《窄路》裡的Candy,皆因許多重要關頭,她也沒有作出Candy方向的選擇:「我不會視Candy與我的道路為二選一,最少我不會在十多歲的時候『俾人搞大咗個肚』,我不會這樣做。Candy應該是那一種懷孕後在Facebook上寫『我唔會落咗佢!我會生佢出嚟!有BB咪有BB囉!』然後加上『XP』這樣的表情符號。」

袁澧林笑指,Candy一定是那一種懷孕後在Facebook寫上「我唔會落咗佢!我會生佢出嚟!有BB咪有BB囉!XP」的少女。(葉志明 攝)

金馬提名背後

提名金馬獎「最佳女主角」,除了肯定袁澧林的努力,亦令她在《窄路微塵》的演出倍受注目與期待。袁澧林自言並未因此造成壓力:「我主要的壓力來源不是周遭的人,反而來自我自己。因為本身對自己的要求已經非常高,經常批判自己。」

袁澧林表示,演藝事業主要的壓力來源並非周遭的人,反而來自自己。(葉志明 攝)

而袁澧林對自己要求甚高,倒不是開玩笑:「我有一個習慣,會回看自己說話的片段、演出的橋段,我覺得真的『頂唔順』。我先後看了三次《窄路》,我覺得非常難受,一來感覺樣子被放得很大,二來我只看見我自己做得不夠好的地方。」她續指:「對我而言,演員本身就是一個很漫長的修練,並不是一天的光環無限放大,因為其實沒有意思。我覺得自己在不同年齡階段中,看重的事各有不同、抱持着不同角色的心理,所以要繼續向前。」

袁澧林先後看了《窄路微塵》三次,眼光每次都集中在自己演出的缺欠上。(《窄路微塵》電影劇照)

袁澧林對《窄路微塵》裡的演出細節,非常嚴謹,她指出:「我覺得有時自己演得太多,例如Candy的『非法行為敗露』一場,令我感到困惑,是不是我與剪接師配合得不夠好?因為電影藝術的特別之處就是有很多部門、工作人員參與其中,而拍攝時我認為那一個驚恐、失措的反應狀態程度適中,但結果出來仍然覺得不夠順眼,演繹上動作太多,亦會想是否被剪走太多?」

袁澧林對自己在《窄路微塵》以至其他作品的演出細節均非常嚴謹。(葉志明 攝)

曾經參與張繼聰主辧的演技工作坊,袁澧林視他為演技導師之一,她感激張繼聰在拍攝《窄路微塵》期間,對她賜教:「阿聰其實在現場給予我許多提醒,尤其是拿捏細節的程度與技巧,影響力足以遍及整部電影。例如『便利店偷竊』一場,我們經過討論後衍出了兩個方向。劇本上的原設計好像《小偷家族》一樣,Candy兩母女非常純熟地進行偷竊,互相交換眼色便將雪條偷走,然後遇到門外的窄哥。」

「便利店偷竊」,是窄哥、Candy與細朱的一場重頭戲,建構了人物設計的基礎。(《窄路微塵》電影劇照)

劇本既然已經寫好,「按本子辦事」理應是最簡單的途徑,但袁澧林表示:「這個版本的缺陷,在於Candy這位母親沒有好好保護女兒、遠離不道德的行徑。而另一個版本,就是母親本身已經『彎彎哋』,連女兒也能察覺,但卻將女兒保護在一個單純的世界中,偷竊只因不忍心眼見女兒比其他人缺乏。兩個版本的出發點不同,亦影響窄哥眼中看到哪一個Candy,如果是後者,窄哥便能夠觸發同情心,令後續更通順。」

雖然《窄路微塵》的劇本非常完整,但在拍攝期間袁澧林、張繼聰與導演林森仍不停地改進。(《窄路微塵》電影花絮照)

老闆古天樂的鐵漢柔情

袁澧林早前於訪談節目上分享,曾被老闆古天樂在拍攝現場鬧喊。她在專訪中回應時表示:「其實被古生鬧喊之後,我很快便渡過了。首先我覺得自己也不應該這麼要面子,我不算是很厚面皮的人,所以當刻真的感到很無地自容,人生第一次有這樣的感覺。但是我的性格很跳脫,很快便覺得其實都是自己『衰』。而且古生的本意亦是從表演上出發,只因為表現不合乎水準才會批評。」

爆谷一周︱自爆曾被古天樂當眾鬧喊 袁澧林︰我可以做好啲

袁澧林解釋被古天樂罵主要因為自己的表現未夠好,演繹生硬死板。(《爆谷一周》節目截圖)

對於被鬧喊的經歷,袁澧林得到以下的總結:「對我來說是一種鞭策、是一種提醒。但很好笑,古生其實鐵漢柔情,他之後一兩日有打電話給我,帶着一貫鐵漢的語氣聲線問我『點呀妳?』,但我感覺到他的溫柔。」

對於被鬧喊的經歷,袁澧林總結為老闆古天樂對自己的鞭策與提醒。(葉志明 攝)

爆喊之作:《送院途中》

「鬧喊」事件,發生於兩年前拍攝的電影《送院途中》,袁澧林提到當時的表現的確未如理想:「我好驚《送院途中》上映!因為我最近配音,看到裡面的片段。電影由卓韻芝執導,其實裡面每個角色均以她作為原型,而我的角色就是一個『爆粗嘅女護士』,經常用粗豪的方法表達自己真誠的說話,拆穿大男人不敢面對自己的虛偽。角色所需的表演能量,我以前從來沒有達到過,加上我收到指令,要我扮卓韻芝,就變成用某種模仿的方法說話,但不知道效果出來如何。」

袁澧林未上映的作品《送院途中》,由卓韻芝執導。(卓韻芝fb圖片)

回首過去數年的拍攝歷程,袁澧林意識到自己有所進步之餘,亦有所感悟:「其實按時序,《送院途中》在兩年前拍攝,煞科後9個月才開拍《窄路》,之後再拍《過時.過節》,但其實面對觀眾也沒有借口,因為觀眾未必會看到我的歷程,只會在意當刻好看與否,所以我也要抱住做到最好的心去演繹。」

最先上映的《過時.過節》,反而是袁澧林最近期參演的作品。(《過時‧過節》電影劇照)

Edan的「價值」

2022年,袁澧林共有三部參演電影先後上映,其中喜劇《闔家辣》、家庭倫理題材電影《過時.過節》,均與MIRROR成員Edan呂爵安合作。提到Edan作為偶像組合成員,跨界電影成為新晉演員,袁澧林坦然表達對他的欣賞:「我唔會稱佢為偶像喎!我與Edan合作了兩部電影,他對演戲非常認真!我不會形容他是跨界來拍電影的偶像,我不會這樣看待他,因為只要他抱持的精神對得住大家、他視電影為藝術的話,就是行內人了,怎會有門檻呢?」

袁澧林盛讚呂爵安在兩部合作電影中的表現。(《過時‧過節》電影劇照)

袁澧林亦肯定了Edan參演電影的重要價值:「而且電影永遠都需要新的面孔,如果他受歡迎,令電影有更多人進場,怎會是壞事呢?偶像的價值來自受歡迎程度,觀眾會看《過時.過節》一類沉重的題材,連喊住全場都肯進場,就證明了偶像的價值。」

至於Edan對自己在《窄路微塵》的演出,袁澧林表示對方未有主動點評:「一陣問下佢先,我唔知佢有冇睇到喎!」