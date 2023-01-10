四川港漂投身電影行業　有份參與制作《窄路微塵》　對港愛恨交織

來自四川成都的妮銘2013年來到香港上大學，就讀電影電視製作，畢業後留港從事電影行業，曾參與港產片《窄路微塵》、《叔.叔》及其他本土電影或劇集製作。妮銘居港至今近十年，儘管已換取永久居民身份，卻難有「香港人」的身份認同，帶着漂泊感融入本地社會、結交香港朋友。



政府統計處顯示，2021年年中至今年年中淨遷移人數達11.3萬，創1997年有紀錄以來最多。入境處統計還顯示，近年通過不同人才計劃或政策申請來港的內地居民整體下降，「移民潮」下，本地人、內地人都在尋找下一個落腳點。



妮銘認為香港節奏快壓力大、不如「天府之國」成都適合生活，但欣賞香港人才濟濟、包容性強、依山傍海，形容對港感情是「愛恨交織」，即便不時產生逃離想法，卻只是想「離開一陣再返返嚟」。在揮別香港的大潮下，如妮銘這樣尚未紮根在港的人，仍以種種方式留在此城。



愛：居港10年如第二故鄉

妮銘來香港前，看過很多部王家衛的電影，裡面的光影構成她對香港初始懵懂的印象。如今妮銘在港從事電影自由職業已逾3年，在她的電影專業同學中，不少人轉行做其他工作、或轉而拍攝廣告等，惟她投入在港產電影，以自由職業者做過製片組、選角導演等。居港快10年，妮銘感嘆，除了家鄉以外，香港是生活得最長的城市，難以想像人生第二個10年去其他地方，連根拔起、如此融入地重新開始生活。

做製片組要成日去搵景，有時會去一啲很少去到嘅地方，就會發現，哇，原來香港仲有呢啲地方同事物，譬如熱狗巴士，會令到我更加認識呢座城市，建立深刻嘅感情。 妮銘

妮銘畢業後先從事文學相關工作，其後開始在電影行業跟不同劇組拍戲，製片組為主。妮銘見到很多有創意、有想法的年輕人，不斷在突破與創新，她時常驚嘆於同行的能量與熱情。生活方面，妮銘感嘆香港的包容性和多元，大街小巷遍布世界各地餐廳，即便不出去旅行都可品嚐異國美食。

由於簽證、語言等限制，內地背景的香港電影從業者屈指可數，其中來自非廣東省份的更是鳳毛麟角。作為行業中的「極少數」，妮銘坦言融入這個環境更加難，但不會排斥，認為香港人做事節奏快、要求高，要「畀心機做」，她已日漸適應。

恨：居住環境擠逼生活壓力大

妮銘憶及，剛工作時廣東話還不夠流利地道，難以舒展表達自己，便做交流需求少的電影剪輯。但為快速融入，她仍會逼迫自己學習粵語，如今已接近母語水平，但難免受到他人挑剔。

可能我攰嘅時候講廣東話就會「搣音」，啲人就會笑我，有啲時候我都知大家係講笑，但（我）會突然之間唔開心，好似俾人嘲笑，嗰個moment（時刻）我都覺得幾難受。 妮銘

香港房屋問題被社會各界詬病已久，妮銘現與朋友合租在一幢唐樓中，面積闊落、租金相宜，但需行六層樓梯。妮銘憶及，初到香港讀大學時住在客廳四年，雖可用隔斷休息空間與公共空間，仍覺不適。妮銘還曾去旺角看租樓，裡面是放置碌架床的劏房，令她感到十分壓抑。

之前試過去一個茶餐廳搵景，親身去佐三四次，跟住人地就話，呢啲咁少鐘數咁少錢不如唔好搞囉。佢淨係想收高價錢，但其實我地用嗰個地方真係一個非常細嘅位，同埋唔會影響到佢正常操作。咁佢點解唔一早講，我要跑多次。 妮銘

在異地他鄉獨自生活，即便已手持香港永久居民身份證，妮銘偶爾面對冷漠的人情世故時，仍有濃重的漂泊感，感嘆香港「唔適合生活、適合狂做嘢、搵食、賺錢」。談及未來，妮銘擔憂現實問題，若自己物質能力不夠，難在港紮根。

愛恨交織：不會移民 除非有很想重新開始的地方

根據政府資料顯示，2019年後，通過不同計劃申請獲批來港的內地居民有略微下降趨勢；政府統計處還公佈，2021年年中至今年年中全港淨遷移人數達11.3萬，創1997年有紀錄以來高峰。

根據政府數據，2019年後，通過不同計劃獲批申請來港的內地居民整體總數有所下降。

在移民潮的大趨勢下，不少香港本地居民、港漂紛紛離開，妮銘認為香港言論與創作自由漸失，例如同行不時討論新寫的劇本題材被限制，擔心「 呢個未必得」，而她自己講話亦更加小心翼翼、不再像之前那般毫無顧忌。

即便已細數對香港的種種不滿，卻坦言不會移民，並反問「 其實我黎到香港係咪都算系移民呢？」

我可能會想去某個地方生活一段時間，但唔會唸住移民。移民只不過係從一個地方到另外一個地方，一個好淺薄的代名詞。對於香港，有時我會離開一陣再返返嚟，但除非遇到好想重新開始嘅地方，因為對香港感情已經好深刻。 妮銘

妮銘十年間早已融入香港生活環境，在港結交許多志趣相投的本地朋友，與本港導演拍攝不少有一定關注度的電影，期間對香港出現過不同的情緒和感情，卻總結——恨亦是來源於愛。