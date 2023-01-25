專訪甄子丹｜《殺破狼》力保吳京戲份　Paco嗌冇錢拍︰我拍檯鬧交

甄子丹有新電影《天龍八部之喬峰傳》上畫，在成為時裝及民初動作片典範後，甄生銳意開啟古裝武俠電影世界。要數甄子丹的動作經典，可謂多不勝數，早前接受《香港01》訪問，除講到拍攝《殺神John Wick 4》的見聞，更揀選了《殺破狼》（2005）跟大家分享當中與吳京的經典後巷大戰，差點因資金問題，不見天日。

談到荷里活現時的拍攝進程，其實跟香港電影製作相近。（葉志明 攝）

奇洛李維斯跟「宇宙最強」甄子丹，將會大打出手。（圖片擷取自：《John Wick 4》預告片）

荷里活都飛紙仔

過去一年，甄子丹除了拍下《天龍八部之喬峰傳》，亦有到荷里活接拍了《殺神John Wick 4》，與奇諾李維斯（Keanu Reeves）大戰連場。此行令甄子丹驚訝的，是荷里活製作風格，竟然跟香港電影不遑多讓。「我們經常指香港電影好喜歡『飛紙仔』，即場度，我拍《John Wick 4》時，他們都有飛紙仔。」

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大家一齊認為荷里活製作好有制度，很多細節早已敲定不可隨意改動。「無錯，迪士尼依然是這樣，改句對白都要問公司怎樣改，但《John Wick》完全是香港人拍戲一樣，今日度完一句對白又改一改，動作場面更加是現場設計，其實有點似我們當年製作費充裕的年代，容許一邊拍一邊改，可能一日都是度幾招出來，現在荷里活就有這種資源，一日度幾招是等閒，這對我來說相當驚訝。」

《殺神John Wick 4》導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski），特技人出身，同樣喜歡港產動作片，所以甄子丹的動作電影，基本上部部都看過。甄子丹︰「他們不止有看，還要細心研究，《殺破狼》、《導火綫》，連《肥龍過江》都逐個動作看得清清楚楚，講得出當中有甚麼變化，好厲害。」

《導火綫》於2007上映，當中的動作場面亦是外國觀眾樂於研究的教材。（網上圖片）

《殺破狼》無錢拍打戲

重提甄子丹的動作生涯，《葉問》當然是一個轉捩。「觀眾或者社會最喜歡看Under Dog，做一個Under Dog好好，你能夠再成功時那份滿足感多大，當年拍《葉問》都不被看好，笑我那裡似葉問，到成功了那種滿足感多大。」不過在《葉問》前，正正被香港觀眾認證的動作指標作，其實是2005年的《殺破狼》。

為了拍到吳京對戰一場，甄子丹當年跟Paco拍檯反面。（葉志明 攝）

當年吳京前往香港闖蕩，希望在香港動作片市場打出屬於自己的一片天地，參演了電影《殺破狼》。（《殺破狼》劇照）

《殺破狼》今日被視為動作經典，但想當年其實是一部低成本製作電影，拍到後期更加無錢拍，差點連與吳京的後巷大戰都要告吹，直接上去打Big Boss洪金寶。甄子丹︰「當年葉偉信做導演，我做動作指導，正在想應該怎樣處理吳京這場戲時，聽到Paco話不夠錢拍，要刪掉這場戲。我聽到立即去跟Paco嗌大交，拍晒檯，你有機會可以問回Paco。」

因為動作片拍攝需時，場面亦花費，所以與吳京大戰首當其衡，還有洪金寶在尖東，一過午夜12點便爆樽一幕，都是在剔除列。甄子丹不服氣，於是向另一投資者Ba叔埋手。「你要力捧這個人，但又沒有一場戲讓他展現身手？怎樣捧呢？最後Ba叔大約再拿了200萬出加戲，兩場戲才勉強保存。」

吳京在戲中一句對白都沒有，就是要營造鮮明的殺手形象。（《殺破狼》劇照）

「咩Style 都唔要，要Free Style」

200萬對一場動作戲而言，不算太充裕，要拍都要慳住拍，所以當製片問甄子丹那場大戰怎樣拍時，他許下豪情壯語︰「我咩都唔要，你畀條後巷我拍就得，我跟吳京這麼好身手，怎會需要道具，我甚麼都不要。」最後劇組找一條位於尖沙咀寶勒巷的後巷拍攝，「我還記得吳京來到問我︰『丹哥,今次打甚麼Style』，我說甚麼Style都不要，要Free Style！」

看似Free Style隨意打，其實當中都有度招和設計。（《殺破狼》劇照）

甄子丹不忿口口聲聲要捧吳京，但一場似樣的動作戲都沒有，故據理力爭。（《殺破狼》劇照）

甄子丹深明拍電影冇可能純自由發揮，其實都是一種拍攝技巧，意思是在大家大概知道出招梗式和方向下，邊打邊拆招，「我們一邊打一邊用口講，叫他出盡力打我，最終那場戲只有4、5個鏡頭是Free Style，但因為太震撼，觀眾看畢覺得真的好厲害，看似不用度招一樣，其實電影怎會不用度招？」從此役開始，子丹亦體會動作鏡頭都是一門藝術，「能夠從中爆發一些即慶，是好有滿足感。」而該場戲亦成為經典。