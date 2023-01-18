SLAM DUNK｜主角唔係叫櫻木花道？韓國上映全變韓文名獲讚神翻譯

【THE FIRST SLAM DUNK／影評／男兒當入樽／灌籃高手】電影《THE FIRST SLAM DUNK》上映後勾起大批影迷童年的熱血回憶，一同走進戲院支持當年的籃球魂。電影在台、日票房都有好佳績，就連南韓也是陷入一陣熱潮之中，但特別的是，漫畫裡的主角名字在南韓其實是別的譯名，漫畫當年引進該國時，政府排斥日本文化，因此所有日文都必須改成道地韓文名字，櫻木花道叫做「姜白虎」，就連電影版也沿用該名字，出現獨特文化差異的特殊現象。



漫畫《男兒當入樽》紅遍全亞洲，南韓1990年代的粉絲也是看著該系列長大，特別的是，忠實讀者所熟悉的櫻木花道、流川楓、三井壽、宮城良田、赤木剛憲等人，在韓國都有其他譯名。

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當時《男兒當入樽》找上Daewon Media的子公司Haksan Publishing理事張貞淑負責漫畫裡角色命名，由於當年政府打擊日本文化，相關禁令非常嚴格，不得已把所有日文名字全部改成韓文通用的名字。她分享取名的過程，「櫻木花道」被取為「姜白虎」（강백호），主要原因是「學生時期時，有位同學叫做白虎基。」每當叫那位同學時，她都覺得很帥氣，再加上她本人特別喜歡「姜」、「徐」姓，因此把第一主角「櫻木花道」取為「姜白虎」，流川楓則是叫做「徐泰雄」（서태웅）。

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她接著舉例，漫畫裡登場人物很多，於是她打開了畢業紀念冊，參考該年代的名字，「一個一個邊考慮角色的性格，看看哪個名字比較適合。」最後出現了蔡致秀（채치수）、宋泰燮（송태섭）、鄭大萬（정대만）等名字，這幾個韓文名分別對應的角色是赤木剛憲、宮城良田還有三井壽。

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張貞淑當年受訪時，曾笑言：「其實我在取名時，沒有想到《男兒當入樽》會紅成這樣，那些名字一直沿用到現在，我本人也覺得很神奇。」事實上，《男兒當入樽》韓文取名被網友讚為「神來一筆」、「取得很道地」、「名字非常有特色又適合」。

睽違26年再度推出《男兒當入樽》劇場版《THE FIRST SLAM DUNK》，幾位主角的名字沿用到大銀幕後，也讓海外粉絲直呼「好新鮮」、「韓文取名太有趣了」，還有影迷笑喊「想看看韓文版」。

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