Slam Dunk｜井上雄彥5000字剖白　「第1部完」四字覺得虧欠讀者

電影《THE FIRST SLAM DUNK》經典地位無法取替，自日本上畫以來，屢破票房紀錄，上星期香港開畫亦先聲奪人，有機會成為今年票房最高賀歲片。而早前在日本推出的電影特刊《re:Soruce》，書內有一篇長達5000字，井上雄彥的專訪，情深剖白《男兒當入樽》（SLAM DUNK）完結後20多年的心情。近日有電影KOL將整篇訪問翻譯成中文版，並讀用廣東話代井上老師發聲，讀出訪問內容，方便香港觀眾了解，《香港01》便輯錄部分內容跟大家分享。

電影《THE FIRST SLAM DUNK》在港上畫4日便破千萬。（《THE FIRST SLAM DUNK》海報）

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電影YouTuber 鬼哥，便代井上老師發聲，製作一個廣東話版訪問片，有興趣可以前往欣賞。（網上圖片）

看到「第一部完」四字覺虧欠讀者

26年前，漫畫《SLAM DUNK》正式在《週刊少年JUMP》連載完結，井上老師坦言連載期間非常辛苦，幸得一封封粉絲信才得以撐下去。雖然漫畫最終亦以他意願結束，但看到「第1部完」這四個字，就是覺得對讀者有點虧欠。隨後也努力在新作《浪客行》、《REAL》，希望藉此讓忠實讀者得到安慰，但明顯有點距離，大家對真正期待的是《男兒當入樽》的續篇。

日本推出的電影特刊《re:Soruce》，內有一篇長達15000字的井上雄彥訪問。（網上圖片）

井上老師不是沒有進行過修補，例如在《男兒當入樽》單行本銷量突破1億冊時，買下日本6大報紙的頭版，以親繪畫稿及文字對讀者表達感謝之情。還在選擇在神奈川一家廢棄校舍的黑板上，手繪出《SLAM DUNK: 10 Days After》作為一個續篇，寫出湘北五子全國大賽十天後的生活，希望是一份有份量的慰藉。不過愈是努力去做，愈發現作品在讀者心目中的份量有多重，這反而令自己的責任感愈來愈大，這份壓力之大，最嚴重是令自己無法投入再次工作。

對於「第１部完」四字，井上老師原來一直耿耿於懷。（影片截圖）

一個鏡頭令井上老師答應製作電影版

由於是這份心情，無疑令延續篇一直暗中在蘊釀。2009年，井上雄彥首次收到東映動漫製作人松井俊之的電影企劃demo片段，雖然井上老師對當時的畫面質素並不滿意，但對方沒有放棄，一直按井上意見修改，到2014年，東映持續的熱情終於打動了井上，加上demo內其中一格，畫上櫻木花道的回首，深深打動了他，終於首肯着手電影版的製作。

井上雄彥對於當日的草草收場，一直耿耿於懷。(網上圖片)

櫻木花道的一個回首，經常出現，包括在《SLAM DUNK: 10 Days After》的創作。（網上圖片）

當年井上甚年輕，所以創作內容圍繞努力與勝敗，但經過20多年的沉澱，井上認為當年的自己欠深度，沒有真正體會失敗和傷痛，於是將故事重新出發，並把故事重心轉化到宮城良田身上，成為《The First SLAM DUNK》的主角。

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動畫電影工作量大得可怕

由在旁觀察到真正落手做，井上終了解到要製作一部高水準的動畫電影，工作量是大得有多恐佈。為精益求精，井上更決定每一格原畫都由自己畫，全神灌注的去畫每個角色，但漸漸發現這原來是條不歸路，明白到單靠自己是沒法將畫作變成動畫電影，所以要學習將畫面轉化為文字指示，解釋給動師畫知道每一格要怎樣畫，從而達到自己想要的水平。

故事的熱血程度，令人看得不禁在場內歡呼。（《THE FIRST SLAM DUNK》劇照）

最後《The First SLAM DUNK》，在構思13年、前期籌備8年、正式製作5年，終於令成品的每一格、每一秒都達到井上雄彥的要求和堅持。井上亦終明白作為電影導演，工作量有多可怕，最後更笑言：「如果當初就知道工作量這麼大，我是不會接下這工作的。」