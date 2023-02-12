梁朝偉親解金像獎「傳酒樽」傳說　醉酒參加典禮竟因為王家衞

為慶祝梁朝偉出道40年，內地社交媒體平台抖音製作一輯《人生半山腰》節目，邀請梁朝偉與著名香港導演兼好友莊文強出席，透過郊遊與一系列對談，回顧梁朝偉在過去40年的演藝生涯。過去40年的電影生涯中，梁朝偉得獎無數，曾經憑《花樣年華》於康城電影節榮封康城影帝，更五度獲頒香港電影金像獎「最佳男主角」。作為頒獎典禮常客，梁朝偉在節目中分享了當中的難忘時刻，更親自解說典禮傳聞。

梁朝偉與導演兼好友莊文強，一同拍攝節目《人生半山腰》，暢談入行40年的點滴。（《人生半山腰》節目截圖）

與莊文強談到屢次獲封影帝，梁朝偉自言歷年來不乏興奮時刻：「我覺得最興奮的就是第一次得『最佳男主角』獎，是《重慶森林》，怎樣想不到是我自己，另一次就是在康城拿『最佳男演員』，能夠得到不同國家的人認同，也是另外一種成就感。」

梁朝偉談及令他最為興奮的得獎時刻，是首次憑《重慶森林》奪得香港電影金像獎「最佳男主角」及憑《花樣年華》於康城影展榮封影帝兩次。（《人生半山腰》節目截圖）

莊文強則提到一次香港電影金像獎頒獎典禮，梁朝偉於受訪時被電視台記者發現疑似醉酒：「但我記憶中你好像有一次得獎，在頒獎典禮上喝醉酒。」提到尷尬時刻，梁朝偉大方笑指：「那一天實在太開心了。因為通常都是大家在一間餐廳集合，然後再去金像獎。在吃飯的時候，那一天跟王家衞他們喝冰凍的日本清酒，一喝就喝了許多，當酒精在你身體裡熱了，發揮的時候，你醉了也不知道。」莊文強則開玩笑指：「那時候我還是觀眾，我一直感覺你會倒下來。」梁朝偉則表示：「當時還算年輕，體能上還撐得住，但話已經不能講太多了。」

梁朝偉於香港電影金像獎頒獎典禮上疑似醉酒一事，被節目回帶。（《人生半山腰》節目截圖）

提到金像獎上有關「酒」的傳聞，莊文強表示有不少觀眾也對其中一個傳聞大感興趣：「一直有一個傳說，在頭五排座位下有一瓶酒傳來傳去。」梁朝偉隨即笑道：「是梁朝偉的。」近廿載成為金像獎常客的莊文強則解圍指：「有一年你不在也有那瓶酒，好像是杜可風帶去的。」

有傳金像獎頭五排總有一瓶酒被傳來傳去，梁朝偉親認傳聞，並指：「是梁朝偉的。」（《人生半山腰》節目截圖）

近年梁朝偉拍攝不少作品準備上映，其中將於2月17日在香港上映的《風再起時》，最為觀眾期待，莊文強分享指：「其實我看了《風再起時》，蠻好看的、蠻有趣的一個想法。有一場你跟爸爸見面那一場，在公園的長櫈上，其實挺感動的。你就把頭擱在他的肩膊上，因為很少會這樣去設計的。」梁朝偉則表示：「這個不是我想出來的，是導演想出來的。因為我跟我爸爸的記憶，可能只有六七歲的時候，我爸爸是從我很小就離開了。」

提到父親，梁朝偉神色不禁變得凝重。（《人生半山腰》節目截圖）

提起父親的角色，梁朝偉在過去作品中，僅飾演父親一次，莊文強問：「所以在《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）前，你一直很拒絕演爸爸的角色？」梁朝偉凝重地表示：「是我不想，讓自己想起我自己的爸爸，因為我覺得我有他的特質。還有就是我的樣子跟真實年齡，真的有一點差距，人家也不會容易相信。現在我答應去是因為可以演更寬的一些角色，我覺得沒有甚麼不好。」