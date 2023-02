梁朝偉親解金像獎「傳酒樽」傳說　醉酒參加典禮竟因為王家衞

為慶祝梁朝偉出道40年,內地社交媒體平台抖音製作一輯《人生半山腰》節目,邀請梁朝偉與著名香港導演兼好友莊文強出席,透過郊遊與一系列對談,回顧梁朝偉在過去40年的演藝生涯。過去40年的電影生涯中,梁朝偉得獎無數,曾經憑《花樣年華》於康城電影節榮封康城影帝,更五度獲頒香港電影金像獎「最佳男主角」。作為頒獎典禮常客,梁朝偉在節目中分享了當中的難忘時刻,更親自解說典禮傳聞。

梁朝偉與導演兼好友莊文強,一同拍攝節目《人生半山腰》,暢談入行40年的點滴。(《人生半山腰》節目截圖)

與莊文強談到屢次獲封影帝,梁朝偉自言歷年來不乏興奮時刻:「我覺得最興奮的就是第一次得『最佳男主角』獎,是《重慶森林》,怎樣想不到是我自己,另一次就是在康城拿『最佳男演員』,能夠得到不同國家的人認同,也是另外一種成就感。」

梁朝偉談及令他最為興奮的得獎時刻,是首次憑《重慶森林》奪得香港電影金像獎「最佳男主角」及憑《花樣年華》於康城影展榮封影帝兩次。(《人生半山腰》節目截圖)

莊文強則提到一次香港電影金像獎頒獎典禮,梁朝偉於受訪時被電視台記者發現疑似醉酒:「但我記憶中你好像有一次得獎,在頒獎典禮上喝醉酒。」提到尷尬時刻,梁朝偉大方笑指:「那一天實在太開心了。因為通常都是大家在一間餐廳集合,然後再去金像獎。在吃飯的時候,那一天跟王家衞他們喝冰凍的日本清酒,一喝就喝了許多,當酒精在你身體裡熱了,發揮的時候,你醉了也不知道。」莊文強則開玩笑指:「那時候我還是觀眾,我一直感覺你會倒下來。」梁朝偉則表示:「當時還算年輕,體能上還撐得住,但話已經不能講太多了。」

梁朝偉於香港電影金像獎頒獎典禮上疑似醉酒一事,被節目回帶。(《人生半山腰》節目截圖)

提到金像獎上有關「酒」的傳聞,莊文強表示有不少觀眾也對其中一個傳聞大感興趣:「一直有一個傳說,在頭五排座位下有一瓶酒傳來傳去。」梁朝偉隨即笑道:「是梁朝偉的。」近廿載成為金像獎常客的莊文強則解圍指:「有一年你不在也有那瓶酒,好像是杜可風帶去的。」

有傳金像獎頭五排總有一瓶酒被傳來傳去,梁朝偉親認傳聞,並指:「是梁朝偉的。」(《人生半山腰》節目截圖)

近年梁朝偉拍攝不少作品準備上映,其中將於2月17日在香港上映的《風再起時》,最為觀眾期待,莊文強分享指:「其實我看了《風再起時》,蠻好看的、蠻有趣的一個想法。有一場你跟爸爸見面那一場,在公園的長櫈上,其實挺感動的。你就把頭擱在他的肩膊上,因為很少會這樣去設計的。」梁朝偉則表示:「這個不是我想出來的,是導演想出來的。因為我跟我爸爸的記憶,可能只有六七歲的時候,我爸爸是從我很小就離開了。」

提到父親,梁朝偉神色不禁變得凝重。(《人生半山腰》節目截圖)

提起父親的角色,梁朝偉在過去作品中,僅飾演父親一次,莊文強問:「所以在《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)前,你一直很拒絕演爸爸的角色?」梁朝偉凝重地表示:「是我不想,讓自己想起我自己的爸爸,因為我覺得我有他的特質。還有就是我的樣子跟真實年齡,真的有一點差距,人家也不會容易相信。現在我答應去是因為可以演更寬的一些角色,我覺得沒有甚麼不好。」