梁朝偉出道40年　憶昔日拍攝《大運河》攀華山︰由七點爬到五點

為慶祝梁朝偉出道40年,內地社交媒體平台抖音製作一輯《人生半山腰》節目,邀請梁朝偉與著名香港導演兼好友莊文強出席,透過郊遊與一系列對談,回顧梁朝偉在過去40年的演藝生涯。眾所周知,梁朝偉1981年在好友周星馳的鼓勵下,報考無綫電視藝員訓練班,及後成為電視劇演員及節目主持,回首過去於電視台的經歷,平素不苟言笑的梁朝偉,透露了電視生涯中的不少深刻片段。

《大運河》爬華山

梁朝偉於1987年曾經參演無綫電視的重磅劇集《大運河》,是無綫第一批到內地取景拍攝的作品。梁朝偉在節目中行山期間,記起拍攝的往事,表示行山已毫不吃力:「多痛苦的地方我也去過,因為我在電視台的時候也去過。三十多年前的西安我也去過,我們爬上華山、住在華山。」梁朝偉續指:「你知道爬上去要多久?從早上七點鐘爬到下午五點,不是要過一個峰然後去西峰,去西峰要經過東峰、南峰。你看到那些階梯時(反應)是『不可能吧!』沒有平路的。」

梁朝偉當時希望減低劇組工作人員的負擔,表示:「我以為我衣服自己拿吧,但你是可能一個杯都拿不住,因為已經走路走到要死了,你一直往上走。」在華山上,梁朝偉回憶指演員與工作人員的住宿也非常簡陋:「上到上面,住那種木屋,沒有洗手間,每天只有一盆水,大家也不準伸手進去,只能用毛巾沾一沾水用。窗戶的玻璃也是破的,晚上外面是零度,但大家也等入黑後,沒甚麼人才去用公共洗手間。」

莊文強問及是否算是演員的磨練時,梁朝偉回首過去、輕鬆地表示:「可以算是磨練,也可以說是體驗,現在看起來就是一個體驗,沒有說好不好,但是到後來就會覺得,有甚麼地方我不能住呢?」

《430穿梭機》

在拍攝電視劇以外,梁朝偉亦曾擔任節目主持,最著名莫過於兒童節目《430穿梭機》,當時的主持拍檔亦包括好友周星馳。梁朝偉熱愛演戲,但表示初入行時,因拍攝節目獲益良多:「兒童節目對我來說是一個非常好的訓練,那時候讓我習慣鏡頭。」

成為演員

梁朝偉不止一次在節目中表示自己是一個幸運的人,在藝員訓練班還未畢業,他便已經開始拍攝電視劇,他表示:「還好我很幸運,一直有許多演出機會,那個時候在電視台,這一部(劇集)沒拍完已經拍下一部。」

然而人氣高企,亦令梁朝偉工作倍加忙碌艱辛:「我那個時候每日平均工作18個小時,曾經試過7天沒有睡過覺,結果我在片場是這樣(站不穩),眼淚是一直下來,因為眼睛實在太乾了。然後才令劇組整個停下來讓我睡兩個小時。然後兩個小時後起來、再繼續拍。」莊文強笑指:「非常TVB呀這個(安排)。」

監製視如己出

節目上,梁朝偉與莊文強一同欣賞幾位前輩及製作人對他的印象與分享。其中,曾於無綫電視監製《430穿梭機》的林麗真女士,錄影片段令梁朝偉異常感觸。影片中,林麗真女士表示:「Tony Leung,He is like a son to me!」(梁朝偉,他就好像我兒子一樣)看到的梁朝偉也說:「她基本上好像我媽媽,我第二個媽媽,沒有她、沒有今天的我。」

梁朝偉在影壇上成就非凡,但他一直沒有忘記讓他這匹千里馬飛馳的伯樂,他表示:「她是我從訓練班出來,第一個說『因為你們沒有人要,我要』的人,我那個時候還沒有畢業。」知遇之恩以外,梁朝偉亦提及林麗真女士的工作外的關心與付出:「因為她是讀兒童心理學的,我小時候的確有一些抑鬱症,因為成長的背景,她對我付出了很多鼓勵、幫助、照顧,然後我有甚麼不開心的時候,她就是一個聆聽者,我不開心的時候,她永遠也在這裡。」