梁朝偉出道40年　憶昔日拍攝《大運河》攀華山︰由七點爬到五點

為慶祝梁朝偉出道40年，內地社交媒體平台抖音製作一輯《人生半山腰》節目，邀請梁朝偉與著名香港導演兼好友莊文強出席，透過郊遊與一系列對談，回顧梁朝偉在過去40年的演藝生涯。眾所周知，梁朝偉1981年在好友周星馳的鼓勵下，報考無綫電視藝員訓練班，及後成為電視劇演員及節目主持，回首過去於電視台的經歷，平素不苟言笑的梁朝偉，透露了電視生涯中的不少深刻片段。

梁朝偉參加內地節目《人生半山腰》，與好友兼香港導演莊文強對談，回顧出道以來的40年。（《人生半山腰》節目截圖）

《大運河》爬華山

梁朝偉於1987年曾經參演無綫電視的重磅劇集《大運河》，是無綫第一批到內地取景拍攝的作品。梁朝偉在節目中行山期間，記起拍攝的往事，表示行山已毫不吃力：「多痛苦的地方我也去過，因為我在電視台的時候也去過。三十多年前的西安我也去過，我們爬上華山、住在華山。」梁朝偉續指：「你知道爬上去要多久？從早上七點鐘爬到下午五點，不是要過一個峰然後去西峰，去西峰要經過東峰、南峰。你看到那些階梯時（反應）是『不可能吧！』沒有平路的。」

梁朝偉重演看見華山階梯時的「不可能吧」反應。（《人生半山腰》節目截圖）

梁朝偉當年拍攝《大運河》，攀上華山時的花絮。（《人生半山腰》節目截圖）

梁朝偉當時希望減低劇組工作人員的負擔，表示：「我以為我衣服自己拿吧，但你是可能一個杯都拿不住，因為已經走路走到要死了，你一直往上走。」在華山上，梁朝偉回憶指演員與工作人員的住宿也非常簡陋：「上到上面，住那種木屋，沒有洗手間，每天只有一盆水，大家也不準伸手進去，只能用毛巾沾一沾水用。窗戶的玻璃也是破的，晚上外面是零度，但大家也等入黑後，沒甚麼人才去用公共洗手間。」

梁朝偉回憶指當時《大運河》的演員與拍攝團隊的住宿環境很差。（《人生半山腰》節目截圖）

莊文強問及是否算是演員的磨練時，梁朝偉回首過去、輕鬆地表示：「可以算是磨練，也可以說是體驗，現在看起來就是一個體驗，沒有說好不好，但是到後來就會覺得，有甚麼地方我不能住呢？」

經歷過不少類似拍攝《大運河》的經歷後，梁朝偉對其他苦也應付得輕鬆。（《人生半山腰》節目截圖）

《430穿梭機》

在拍攝電視劇以外，梁朝偉亦曾擔任節目主持，最著名莫過於兒童節目《430穿梭機》，當時的主持拍檔亦包括好友周星馳。梁朝偉熱愛演戲，但表示初入行時，因拍攝節目獲益良多：「兒童節目對我來說是一個非常好的訓練，那時候讓我習慣鏡頭。」

梁朝偉表示拍攝《430穿梭機》是良好的訓練，令他習慣面對鏡頭。（《人生半山腰》節目截圖）

成為演員

梁朝偉不止一次在節目中表示自己是一個幸運的人，在藝員訓練班還未畢業，他便已經開始拍攝電視劇，他表示：「還好我很幸運，一直有許多演出機會，那個時候在電視台，這一部（劇集）沒拍完已經拍下一部。」

梁朝偉於無綫電視拍攝劇集期間非常忙碌，連睡覺也非常奢侈。（《人生半山腰》節目截圖）

然而人氣高企，亦令梁朝偉工作倍加忙碌艱辛：「我那個時候每日平均工作18個小時，曾經試過7天沒有睡過覺，結果我在片場是這樣（站不穩），眼淚是一直下來，因為眼睛實在太乾了。然後才令劇組整個停下來讓我睡兩個小時。然後兩個小時後起來、再繼續拍。」莊文強笑指：「非常TVB呀這個（安排）。」

梁朝偉表示，無綫電視的時期，自己經常每日工作18小時，試過7日沒有睡過覺。（《人生半山腰》節目截圖）

監製視如己出

節目上，梁朝偉與莊文強一同欣賞幾位前輩及製作人對他的印象與分享。其中，曾於無綫電視監製《430穿梭機》的林麗真女士，錄影片段令梁朝偉異常感觸。影片中，林麗真女士表示：「Tony Leung，He is like a son to me！」（梁朝偉，他就好像我兒子一樣）看到的梁朝偉也說：「她基本上好像我媽媽，我第二個媽媽，沒有她、沒有今天的我。」

梁朝偉與莊文強一同觀看林麗真女士的一段錄影時，林女士提到：「梁朝偉，他就像我的兒子一樣。」（《人生半山腰》節目截圖）

梁朝偉在影壇上成就非凡，但他一直沒有忘記讓他這匹千里馬飛馳的伯樂，他表示：「她是我從訓練班出來，第一個說『因為你們沒有人要，我要』的人，我那個時候還沒有畢業。」知遇之恩以外，梁朝偉亦提及林麗真女士的工作外的關心與付出：「因為她是讀兒童心理學的，我小時候的確有一些抑鬱症，因為成長的背景，她對我付出了很多鼓勵、幫助、照顧，然後我有甚麼不開心的時候，她就是一個聆聽者，我不開心的時候，她永遠也在這裡。」